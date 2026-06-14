Con rể cầm dao phay chém vợ và mẹ vợ

Ngày 14-6, Công an tỉnh Phú Thọ, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 2004, trú tại xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người.

Nguyễn Văn Tâm tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 11-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo từ Công an xã Sơn Đông về việc Nguyễn Văn Tâm sử dụng hung khí gây thương tích cho vợ là chị K.T.D. (SN 2007) và mẹ vợ là bà K.T.T. (SN 1986). Ngay sau khi xảy ra vụ việc, 2 nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ để cấp cứu và điều trị.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã phối hợp các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai các hoạt động điều tra, khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan và tiến hành các thủ tục tố tụng cần thiết để làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Nguyễn Văn Tâm và chị K.T.D. là vợ chồng. Do phát sinh mâu thuẫn trong cuộc sống, chị K.T.D. đã đưa các con về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 10-6, chị D. cùng mẹ đẻ là bà K.T.T. đến nhà Tâm để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân.

Sau khi lấy đồ xong, giữa Tâm và mẹ vợ xảy ra tranh cãi. Trong lúc mâu thuẫn, Tâm đã sử dụng dao phay tấn công bà K.T.T.. Khi thấy mẹ bị tấn công, chị K.T.D. bỏ chạy nhưng tiếp tục bị Tâm gây thương tích. Sự việc chỉ dừng lại khi những người có mặt kịp thời can ngăn và khống chế đối tượng.

Hậu quả, cả 2 nạn nhân đều bị thương phải điều trị tại cơ sở y tế. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, hiện sức khỏe của chị K.T.D. và bà K.T.T. đã ổn định, đang tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.