Ớn lạnh những đe dọa từ Chành cua 46

Vừa qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM bắt giữ Lâm Bích Dung (SN 1977), Chí Tằng Sếnh (SN 1986) cùng 15 người khác để điều tra nhiều tội danh xảy ra tại Chành cua 46 (địa chỉ số 113 Hàn Hải Nguyên, phường Minh Phụng, TPHCM).

Các đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt tài sản do Lâm Bích Dung đã thực hiện nhiều hành vi như cố tình va chạm giao thông, ép doanh nghiệp và người dân phải đưa hàng vào Chành cua 46 với giá 30.000 đồng mỗi thùng. Đường dây này đã chiếm đoạt khoảng 40 tỉ đồng.

Cố tình tạo va chạm

Chiều 21-9-2025, đàn em nhận lệnh từ Lâm Bích Dung nên đi từ TPHCM xuống Cà Mau để theo dõi xe tải chở cua. Sau khi phát hiện xe tải trên địa bàn tỉnh Cà Mau, nhóm người của Dung thông báo trên group chat nội bộ. Sau đó, Dung chỉ đạo đàn em theo dõi lộ trình di chuyển và chụp ảnh liên tục lên nhóm chung.

Chân dung Lâm Bích Dung

Sau khi nắm bắt được quy luật giao hàng, Dung chỉ đạo một số người nhặt đá xanh đập kính xe rồi tẩu thoát. Dung cho nhóm đập xe 2 triệu đồng tiêu xài.

Đến ngày 23-9-2025, hai đàn em của Dung là Mai Phước Huy cùng Võ Xuân Phước đi theo xe tải chở cua rồi chụp hình lộ trình di chuyển từ Cà Mau lên TPHCM chuyển vào group nội bộ của Chành cua 46.

Sau đó, nhóm này dùng cây sắt đập kính xe tại Khu Công nghiệp Tân Tạo rồi bỏ trốn. Ngoài ra nhóm này còn thực hiện một vụ đập xe khi tài xế đang nghỉ ngơi, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 80 triệu đồng.

Đàn em của Lâm Bích Dung

Ngoài việc theo dõi, đập xe, Dung còn chỉ đạo đàn em tìm kiếm ô tô cũ tạo va chạm giao thông để cản trở giờ giao cua.

Hai người trong nhóm Dung điều khiển ô tô Ford màu đỏ và xe Camry dàn cảnh tạt đầu xe, lùi xe gây va chạm giao thông với xe cua do anh K.H.L. điều khiển.

Sau khi gây va chạm, Cảnh sát giao thông TP Cần Thơ đưa 2 phương tiện về trạm giải quyết, tài xế L. muốn giao cua cho kịp giờ đã thương lượng với nhóm người của Dung bồi thường tiền mặc dù bên Dung là người gây ra tai nạn.

Các vụ điển hình nêu trên thể hiện Dung duy trì thông lệ ngầm sử dụng thủ đoạn như nêu trên để giới tài xế, người kinh doanh mua bán cua phải sợ tiếp tục tập kết tại Chành cua 46 để nhóm đối tượng hưởng lợi.

"Coi chừng tôi đập gãy giò con trai bà"

Ngày 20-5-2026, bà M. nhận chở 8 thùng cua trực tiếp từ người mua cua chở từ tỉnh Trà Vinh (cũ) lên TPHCM.

Tuy nhiên, do bị kẹt xe nên nếu vào kho 46 của Dung để giao hàng thì sẽ bị trễ gây thiệt hại nặng. Tài xế gọi điện nói bên giao cua cho bà M. đến trực tiếp địa điểm bên ngoài để nhận hàng mà không đưa cua vào Chành cua 46.

Vợ chồng bà M. chạy xe đến điểm tập kết cua ở đường Hồ Học Lãm (TPHCM) nhận cua.

Chí Tằng Sếnh, cánh tay đắc lực của Lâm Bích Dung

Biết chuyện, Dung cho người đến ngăn chặn và yêu cầu phải đưa hàng về Chành cua 46 để kiểm đếm, đóng tiền mới được nhận hàng.

Vợ chồng bà M. xin cho chở cua về nhà để rửa cho sạch vì cua bị chết dơ hôi.

Trên đường họ về nhà, nhóm Dung điện thoại cho bà M. đe dọa: "bà chở cua lên đi, nếu chở đi luôn thì chồng bà tới đây, con trai bà tôi đập gãy giò luôn chứ đừng nói...". Nghe vậy, bà M. hoảng loạn, lo sợ và hứa sẽ đưa hàng về Kho 46.

Bà M.về đến nhà thì đàn em của Dung tiếp tục gọi nói "bà đừng có trốn, bộ tôi để yên cho bà hả, bà chở hàng lên Kho 46 cho tôi".

Sau khi rửa cua thì vợ chồng bà M. chở đủ 8 thùng cua qua Chành cua 46 để người của Dung kiểm đếm và phải đưa 240.000 đồng.

Ngoài ra, nhóm người của Dung còn gây áp lực, chiếm đoạt của ông T.N.K. gần 11,5 triệu đồng; chiếm đoạt của bà L.H.G. gần 112 triệu đồng.

Khi lực lượng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TPHCM khám xét khẩn cấp chỗ ở, kiểm tra chỗ ở, nơi làm việc của các đối tượng tại Chành cua 46 thì một số đối tượng đã có hành vi chống người thi hành công vụ, phát tán clip lên mạng xã hội. Công an TPHCM đang làm rõ hành vi của từng đối tượng.