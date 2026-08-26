Đi thuê 452 tấm thép trải đường rồi đem bán phế liệu

Ngày 25/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Quỳnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Quỳnh không phải nhân viên, không có quyền lợi, nghĩa vụ và cũng không được ủy quyền đại diện cho Công ty TNHH MTV H.H, có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, (tỉnh Phú Thọ).

Đối tượng Nguyễn Văn Quỳnh.

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Quỳnh nảy sinh ý định giả danh doanh nghiệp này để thuê thép tấm trải đường rồi đem bán.

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đầu tháng 2/2025, Quỳnh liên hệ Công ty TNHH vận tải và dịch vụ L.N, tự giới thiệu là nhân viên, đại diện Công ty H.H để thuê thép.

Để tạo lòng tin, Quỳnh đưa ra nhiều thông tin về các mối quan hệ trong lĩnh vực xây dựng, vận tải; khi chuyển tiền đặt cọc, đối tượng ghi nội dung mang danh nghĩa Công ty H.H và yêu cầu hợp đồng được gửi về bộ phận kế toán của doanh nghiệp để ký, đóng dấu.

Từ ngày 12/2 đến 31/3/2025, Quỳnh 8 lần thuê tổng cộng 452 tấm thép. Sau khi thép được đưa đến các địa điểm Quỳnh giới thiệu là công trường xây dựng, đối tượng thuê xe vận chuyển đến địa điểm khác rồi bán cho cơ sở thu mua phế liệu với giá 10.500 đồng/kg, thu về hơn 4,27 tỷ đồng.

Sau đó, Quỳnh bỏ trốn, liên tục thay đổi nơi ở, số điện thoại và tạo nhiều vỏ bọc để che giấu tung tích.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 6/8, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, bắt giữ Quỳnh khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hợp Thành (tỉnh Thái Nguyên).

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.