Tìm thấy 1 nạn nhân vụ lật thuyền tại Thái Nguyên

Liên quan đến vụ lật thuyền tại sông Linh Nham (tỉnh Thái Nguyên) xảy ra chiều tối ngày 25/8 làm 3 người mất tích, đến trưa ngày 26/8 lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 1 thi thể 1 nạn nhân.

Chia sẻ với Tiền Phong, anh Trần Đại Cương - Đội trưởng Đội cứu hộ Ghềnh chè (tỉnh Thái Nguyên) cho biết, nhận được thông tin vụ tai nạn, dù vừa trở về từ Lạng Sơn (cứu hộ khu vực bị lũ lụt) nhưng ngay trong đêm, các thành viên trong đội đã xuống hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ.

Chia sẻ về những khó khăn trong quá trình tìm kiếm, anh Cương cho biết, tối 25/8 trời mưa rất to. Bên cạnh đó, sông Linh Nham hiện đang trong mùa lũ, nước dâng cao, dòng chảy quẩn, xiết, hai bên sông có nhiều bụi cây nên việc tìm kiếm rất khó khăn.

Đến 9h45 ngày 26/8, thi thể nạn nhân Đặng Bá L (trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) đã được tìm thấy.

"Chúng tôi sẽ chia ca, dùng mọi phương pháp như câu già, lặn để cùng với lực lượng chức năng tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại", anh Cương chia sẻ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại

Như Tiền Phong đã thông tin, khoảng 17h ngày 25/8, có 4 người đi trên một chiếc thuyền composite có gắn máy. Đến khu vực cửa xả nước của đập Linh Nham thì thuyền bị lật.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 4 người gồm: Dương Văn B (SN 1990), Dương Văn H (SN 1987), Dương Tiến V (SN 2003) và Đặng Bá L (SN 1983) cùng trú tại phường Linh Sơn. Do nước chảy xiết, 3 người đã mất tích, riêng anh Dương Xuân H đã bơi được vào bờ.

Cầu Linh Nham, gần nơi xảy ra vụ việc

Nhận được thông tin, tỉnh Thái Nguyên đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương tổ chức tìm kiếm liên tục từ tối 25/8.

Hiện công tác tìm kiếm 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai.