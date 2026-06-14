Mâu thuẫn tiền nhậu, ngư phủ đâm chết bạn tàu đang ngủ

Ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Kha Minh (SN 1983, ngụ xã Thạnh Lộc, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Bị can Nguyễn Kha Minh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4/6, tàu cá KG 90895-TS vào neo đậu tại đặc khu Thổ Châu để sửa chữa. Tối cùng ngày, Minh cùng anh D.N.T (SN 1996, cùng ngụ xã Thạnh Lộc) và một số ngư phủ trên tàu lên bờ uống rượu.

Đến khi thanh toán tiền nhậu, giữa Minh và anh T. xảy ra mâu thuẫn, anh T. dùng tay đánh Minh ngã xuống đất.

Sau khi được mọi người can ngăn, Minh về tàu nghỉ, còn anh T. tiếp tục đi nhậu và đến khoảng 3 giờ sáng 5/6 mới quay lại tàu.

Do bực tức vì bị đánh trước đó, khoảng 4 giờ ngày 5/6, Minh thức dậy, lấy một con dao đi đến chỗ anh T. đang ngủ và đâm một nhát vào vùng cổ. Cú đâm làm anh T. đứt động mạch, tử vong tại chỗ.

Ngày 6/6, Nguyễn Kha Minh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

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