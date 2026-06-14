Dùng flycam truy vết nghi phạm sát hại bé trai 12 tuổi lẩn trốn trong rừng sâu

Thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hù A San (SN 1991, trú thôn Séo Tả 2, xã Hợp Thành) sau gần 8 giờ truy tìm. Trong quá trình truy bắt nghi phạm lẩn trốn trong rừng sâu, công an đã sử dụng flycam để hỗ trợ xác định vị trí.

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 13/6, Công an xã Hợp Thành tiếp nhận tin báo của anh Chảo Ông Sâu (SN 1992, trú thôn Séo Tả 1, xã Hợp Thành) về việc con trai anh là cháu C.M.Đ. (12 tuổi) bị đánh vào vùng đầu dẫn đến tử vong.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc cháu Đ. dùng ná cao su bắn và trúng người San. Sau khi gây án, San nhanh chóng bỏ trốn lên khu vực rừng núi.

Hù A San thời điểm bị lực lượng chức năng bắt giữ. (Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an xã Hợp Thành cùng lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở, dân quân và người dân địa phương triển khai các biện pháp truy tìm.

Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra, nhiều tổ công tác được huy động rà soát các khu vực đồi núi, khe suối và những nơi San có khả năng lẩn trốn.

Do San có dấu hiệu tâm thần và di chuyển vào địa hình rừng núi phức tạp nên lực lượng chức năng đã sử dụng flycam để quan sát từ trên cao, hỗ trợ phát hiện dấu vết và khoanh vùng vị trí.

Các biện pháp nghiệp vụ cũng được triển khai nhằm bảo đảm an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ cũng như cho chính San trong quá trình tiếp cận, khống chế.

Đến khoảng 18h40 cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện và bắt giữ Hù A San. Thời điểm bị khống chế, người này đang cố thủ tại khu vực thác nước nằm sâu trong rừng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.