Cô gái trẻ dùng 'mật danh' “Mochi” để giao dịch ma túy

Qua công tác nắm tình hình, hồi 21h30 ngày 4/8/2026, Công an xã Bình Minh (Hà Nội) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đào Trọng Sơn (SN 1990, trú tại xóm Cao Bộ, xã Bình Minh) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại thôn Cao Bộ, xã Bình Minh.

Từ kết quả ban đầu, Công an xã Bình Minh đã phối hợp với đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng gồm: Vũ Xuân Tâm (SN 1998, trú tại thôn Đàn Viên, xã Bình Minh), Nguyễn Văn Duy (SN 2006, trú tại thôn Thạch Bích 1, xã Bình Minh), Lê Huy Tuấn (SN 1973, trú tại thôn Hai Bà Trưng, xã Phụng Công, tỉnh Hưng Yên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy;

Nguyễn Thế Anh (SN 2003, trú tại xã Bình Minh), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2003, trú tại xã Bình Minh), Nguyễn Văn Đông (SN 2005, trú tại xã Bình Minh), Nguyễn Kiêm Tuấn (SN 1987, trú tại xã Bình Minh) và Lý Bá Tú (SN 1990, trú tại xã Bình Minh) có hành vi vi phạm về ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 53,962 gam Ketamine; 93,472 gam Methamphetamine, 6,9 gam Heroine, cùng nhiều vật chứng liên quan khác.

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng Công an xác định tài khoản Zalo có tên “Mochi” là đầu mối giới thiệu người mua ma túy cho Đào Trọng Sơn. Qua xác minh, người sử dụng tài khoản trên là Phạm Mai Chi (SN 2003, trú tại tỉnh Ninh Bình).

Các đối tượng Phạm Mai Chi và Trần Duy Công

Quá trình điều tra làm rõ, Trần Duy Công (SN 1985, trú tại xã Quảng Bị, TP Hà Nội) đã mua ma túy Ketamine để cùng Phạm Mai Chi sử dụng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội.

Căn cứ tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định hành vi của Phạm Mai Chi và Trần Duy Công có dấu hiệu phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; và đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng này. Vụ án đang được điều tra mở rộng.