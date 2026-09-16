Vì sao cô gái trẻ rủ 3 nam giới đến căn hộ riêng?

Khoảng 19h ngày 2-9, tổ công tác Công an phường Kim Liên kiểm tra căn hộ tại Chung cư B10 Kim Liên (phường Kim Liên, Hà Nội), phát hiện bắt quả tang Hoàng Lê Trúc Anh (SN 1995) trú tại phường Kim Liên; Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985), trú tại phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội và Nguyễn Tuấn Anh (SN 1998), trú phường Bồ Đề, TP Hà Nội có hành vi tổ chức sử dụng ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ 1 bộ tẩu tự chế; 1 vỏ bao thuốc lá bên trong chứa tinh thể màu trắng; 1 bật lửa khò.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tại cơ quan Công an, nhóm đối tượng khai nhận, do có nhu cầu sử dụng ma túy nên sáng 2-9, Tuấn Anh cùng Anh Tuấn, Trúc Anh và Phạm Ngọc Long (SN 1975), trú phường Hai Bà Trưng, Hà Nội hẹn nhau đến nhà của Trúc Anh để sử dụng ma túy đá. Tuấn Anh, Anh Tuấn đến trước, cùng Trúc Anh ăn cơm rồi khoảng 11h30, Tuấn Anh lấy bộ tẩu tự chế của mình ra để cả nhóm sử dụng ma túy.

Khoảng 13h cùng ngày, Phạm Ngọc Long đến cùng sử dụng ma tuý với cả nhóm. Sau đó, Long rời đi, các đối tượng còn lại vẫn tiếp tục sử dụng ma túy cho đến khi bị Công an phường Kim Liên kiểm tra, bắt giữ.

Đến 21h ngày 2-9, tại khu vực chân cầu thang tầng 1 Chung cư B10 Kim Liên, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ trong túi quần Phạm Ngọc Long 5 gói nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 gói nilon chứa viên nén màu đỏ. Long khai nhận là ma túy tổng hợp.

Nhóm đối tượng có cả Phạm Ngọc Long đang tổ chức sử dụng ma tuý (hình ảnh từ camera trong căn hộ chung cư).

Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan Công an làm rõ, số ma tuý Tuấn Anh mang đến nhà Trúc Anh sử dụng mua của Đặng Đình Quý (SN 1998), trú tại Khu đô thị Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng 1h ngày 3-9, tại khu vực bên ngoài chỗ ở của Quý, Công an phường Kim Liên phát hiện, bắt quả tang Lê Vũ Nam (SN 1998), trú tại Khu đô thị Ocean Park, xã Gia Lâm, Hà Nội đang cầm túi nilon chứa tinh thể màu trắng, 1 viên nén màu xanh. Đối tượng thừa nhận là ma túy tổng hợp mang đi để sử dụng.

Tại đây, tổ công tác phối hợp Công an xã Gia Lâm kiểm tra căn hộ của Quý, đối tượng đã xin đầu thú về hành vi phạm tội, tự nguyện giao nộp túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng; 40 viên nén màu đỏ. Qua giám định, số ma tuý của nhóm đối tượng trên đều là ma túy loại Methaphetamine.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập và lời khai của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Anh Tuấn và Hoàng Lê Trúc Anh về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Tuấn Anh về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý, Mua bán trái phép chất ma tuý; đồng thời tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Long, Lê Vũ Nam về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy; Đặng Đình Quý về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma tuý, Mua bán trái phép chất ma tuý.

Vụ việc sau đó được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an TP Hà Nội tiếp tục củng cố, xử lý theo quy định.