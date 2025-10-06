Vụ vỡ hụi 200 tỉ đồng: Mở cả trăm dây hụi qua mạng xã hội

Sáng 6-10, hàng chục người dân tập trung trước nhà bà NTMD (ngụ xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), giơ cao biểu ngữ với nội dung “Chúng tôi là nạn nhân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản gần 200 tỉ; bà NTMD trả lại tiền cho chúng tôi...”.

Người góp hụi tiếp tục tập trung trước nhà đòi tiền

Trước tình hình trên, Công an xã Xuân Thới Sơn đã cử lực lượng đến hiện trường, vận động người dân giải tán, đồng thời mời một số người về trụ sở làm việc để xác minh.

Theo cơ quan chức năng, bà D vẫn đang cư trú tại địa phương, không bỏ trốn. Người này thừa nhận có làm chủ nhiều dây hụi, nhận tiền góp hụi của các hụi viên và hiện mất khả năng chi trả.

Hàng chục người đã tìm đến nhà bà D ở xã Xuân Thới Sơn mang theo biểu ngữ để đòi tiền. Ảnh: NT

“Bà D khai do bị giật hụi từ những dây khác nên phải lấy đầu này đắp đầu kia, dẫn đến vỡ hụi. Bà nói không có ý định lừa đảo hay bỏ trốn mà đang thương lượng để hoàn trả tiền cho các hụi viên” - đại diện chính quyền xã cho biết.

Cùng ngày, nhiều người dân đã đến trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn để nộp đơn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý. Theo ghi nhận, đã có khoảng 100 người đến trình báo, là hụi viên từng góp tiền cho bà D.

Một người dân tên H (ngụ TP.HCM) cho biết đã nộp đơn cùng giấy tờ chứng minh việc góp hụi cho bà D lên công an xã và VKSND TP.HCM. "Sợ mất trắng nên ngày nào chúng tôi cũng phải theo sát vụ việc” - người này nói.

Nhiều người được mời về trụ sở Công an xã Xuân Thới Sơn để phục vụ việc xác minh, làm rõ. Ảnh: NT

Nhiều hụi viên cho rằng họ đã phải bán đất, cầm cố tài sản hoặc vay mượn để góp tiền vào các dây hụi do bà D làm chủ. Số tiền thiệt hại được các hụi viên khai báo tính đến cuối tháng 9 đã vượt 75 tỉ đồng và đến nay tiếp tục tăng.

Trước tình hình căng thẳng, nhiều người khác cũng kéo đến nhà bà D và khu vực lân cận để tìm hiểu thông tin, yêu cầu trả lại tiền gốc. Lực lượng công an địa phương phải tăng cường để đảm bảo an ninh trật tự, tránh tình trạng tập trung đông người.

Nhiều người ở các tỉnh thành tham gia

Theo thông tin ban đầu, từ tháng 10-2021, bà D tổ chức chơi hụi, hưởng lợi từ tiền hoa hồng. Ban đầu, các hụi viên chủ yếu là người quen biết, sau đó bà D đăng bài mời gọi trên mạng xã hội Facebook (tài khoản “NTMD”), khiến số lượng người tham gia ngày càng nhiều ở tất cả các tỉnh thành.

Người dân cũng cung cấp cho cơ quan công an các giấy tờ liên quan chứng minh việc góp hụi. Ảnh: NT

Trước năm 2023, bà D mở khoảng 15 - 20 dây hụi (gồm hụi ngày, hụi tuần, hụi nửa tháng, hụi tháng) với khoảng 50 hụi viên. Từ năm 2023 đến nay, con số này tăng mạnh, có thời điểm 154 dây hụi đang hoạt động.

Giá trị mỗi phần hụi dao động 1-50 triệu đồng cho mỗi kỳ góp. Đến ngày 23-9-2025, bà D không còn khả năng thanh toán 15 tỉ đồng cho các hụi viên đến kỳ hốt hụi. Khi thông tin này bị lộ, nhiều người cùng nhau kéo đến đòi tiền, khiến công an phải có mặt giữ trật tự.

Hiện, Công an xã Xuân Thới Sơn đang đối chiếu, xác minh từng trường hợp do số lượng dây hụi và người tham gia rất lớn, nhiều hình thức khác nhau.

Theo chính quyền địa phương, bà D và chồng đã làm việc với cơ quan công an và cam kết bán tài sản cá nhân để trả lại tiền gốc cho hụi viên. Bà D hứa trả trước 10% tổng số tiền, sau đó sẽ xoay xở để trả dần.

Theo UBND xã Xuân Thới Sơn, do quy mô thiệt hại lớn và số người liên quan đông, vụ việc đã được Công an xã Xuân Thới Sơn báo cáo lên Công an TP.HCM để xem xét hướng xử lý tiếp theo.

Đến chiều 6-10, tình hình an ninh trật tự tại khu vực nhà bà D đã ổn định, không còn tình trạng tụ tập đông người và nhiều hụi viên tiếp tục lo lắng...