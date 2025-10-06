Hành trình truy bắt kẻ giết 3 người tại Đồng Nai

Như Báo CAND đã thông tin, khoảng 7h50, ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) nhận tin báo về vụ việc tại đại lý thu mua nông sản “Thiên Hạnh” thuộc thôn 6, xã Đắk Nhau có vụ chết 3 người. Tại hiện trường, phát hiện trước hiên nhà nằm chết hai người gồm chủ nhà là ông Đỗ Duy Thiên (SN 1978) cùng cháu ngoại là Đỗ Tiến Thành (SN 2014). Tiếp tục kiểm tra phát hiện trong phòng ngủ có bà Chu Hồng Hạnh (SN 1977, là vợ của ông Thiên) nằm tử vong phía trước của phòng, bên hông xe ô tô 7 chỗ.

Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường, xác các nạn nhân có nhiều thương tích, bị bắn vào đầu. Két sắt trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, vật dụng có sự xáo trộn. Thông tin nhanh chóng được báo cáo đến Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo Bộ Công an.

Các đơn vị triển khai công tác phá án, truy bắt hung thủ.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an; Trung tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục CSHS và Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã giao Đại tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục CSHS trực tiếp chỉ đạo Phòng Trọng án phối hợp với Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng CSHS Công an các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Khánh Hoà, Thanh Hoá... huy động lực lượng đấu tranh truy xét.

Kết quả trích xuất camera của nhà ông Thiên xác định, lúc 18h39 ngày 2/10/2025, phát hiện 1 nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm loại trùm kín mặt, đeo khẩu trang, đeo ba lô sau lưng và trên tay cầm một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực phía trước phòng của bà Chu Hồng Hạnh. Lúc 18h30 phát hiện nam thanh niên này cầm trên tay một vật dạng giống súng dài đi vào khu vực cửa chính nhà, nơi sau đó phát hiện ông Thiên và cháu Thành nằm tử vong.

Cơ quan điều tra triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đồng thời phát động phong trào quần chúng nhân dân đấu tranh phòng chống tội phạm.

Đối tượng Lê Sỹ Tùng thời điểm bị bắt giữ.

Đến khoảng 15h30 ngày 5/10, Tổ công tác của Cục CSHS phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai rà soát tại địa bàn phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai phát hiện đối tượng Lê Sỹ Tùng (SN 9/9/1992, HKTT: Khu phố 8, phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ án nên mời về trụ sở Công an phường Phước Long làm việc.

Ban đầu Lê Sỹ Tùng thừa nhận: Khoảng 5h30 ngày 2/10, Tùng đón xe khách từ Lâm Đồng về TP Hồ Chí Minh, xuống xe tại điểm đón xe buýt đối diện công viên Suối Tiên thuộc phường Linh Trung. Tại đây Tùng tiếp tục đón xe buýt số 8 đến bến xe miền Đông và mua vé xe khách của hãng xe Thành Công đến địa bàn xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai thì xuống xe, sau đó thuê xe ôm vào khu vực gần nhà ông Đỗ Duy Thiên.

Đến sáng ngày 3/10, Tùng đi bộ ra khu vực xã Bom Bo và đón xe ôm về nhà ở phường Phước Long ở đến khi bị Công an mời làm việc. Tuy nhiên, Tùng vẫn chưa thừa nhận liên quan đến vụ án mạng.

Hình ảnh đối tượng Lê Sỹ Tùng thời điểm gây án do camera ghi lại.

Kiểm tra sơ bộ thân thể, Tùng bị trầy xước nhiều. Trong nhà Tùng có nhiều vật dụng như giày màu đen dính bùn đất đỏ, cần câu… có nhiều điểm trùng khớp với các vật dụng thu được ở gần hiện trường vụ án. Ngoài ra, người chạy xe ôm cũng xác nhận, Lê Sỹ Tùng chính là người thuê ông chở từ xã Bom Bo về phường Phước Long, tỉnh Đồng Nai.

Quyết liệt đấu tranh dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình đấu tranh chuyên án, đến nay đối tượng Lê Sỹ Tùng đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết, cướp của. Cơ quan Công an thu giữ vật chứng của vụ án là 1 khẩu súng, 550 viên đạn chưa bắn (là tang vật dùng để giết người) và 50 triệu đồng do cướp được.

Theo lời khai ban đầu, Lê Sỹ Tùng là đối tượng nghiện game và đang vay tiền online. Ngoài ra, Tùng mê game, mê mô tô, mê phượt. Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra, làm rõ.