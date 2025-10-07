Toàn cảnh vụ bắn chết 3 người rồi cướp tài sản ở Đồng Nai

Chiều ngày 6-10, Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tổ chức họp báo thông tin về kết quả điều tra vụ án đặc biệt nghiêm trọng giết người, cướp tài sản tại xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai), để đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác đến các cơ quan báo chí, truyền thông và nhân dân.

Trước đó, sáng ngày 3-10 người dân phát hiện 3 nạn nhân tử vong, gồm ông Đỗ Duy T (47 tuổi, chủ nhà), cháu Đỗ Tiến Th (11 tuổi, cháu ngoại ông T) và bà Chu Hồng H (48 tuổi, vợ ông T) tử vong tại nhà riêng, trên cơ thể có nhiều vết thương chảy máu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công hai Phó Giám đốc công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an đến hiện trường để điều tra, truy bắt hung thủ.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu.

Qua khám nghiệm hiện trường công an xác định hung thủ đã dùng đồ dùng đập phá két sắt của gia đình bị hại để lấy tài sản.

Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án, xác định có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, trùm kín mặt, đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Sau khi truy vết, tích cực điều tra công an xác định hung thủ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ). Đến 16 giờ 30 ngày 5-10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ Tùng khi hung thủ đang khu phố 8, phường Phước Bình, Đồng Nai.

Tang vật cảnh sát thu được gồm nhiều bộ phận của súng, pháo khói, băng keo đen, giảm thanh, ống ngắm...

Theo lời khai ban đầu của nghi phạm, động cơ bắn chết ba người ở xã Đăk Nhau là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".