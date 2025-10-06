Nghi phạm bắn chết 3 người ở Đồng Nai khai 'thực hiện nhiệm vụ trong game'

Ngày 6/10, một nguồn tin cho biết, cơ quan Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp cùng lực lượng Bộ Công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, quê Thanh Hoá, thường trú tỉnh Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Lê Sỹ Tùng là nghi phạm trong vụ dùng súng bắn chết 3 người trong một gia đình ở xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng

Trước đó, vào khoảng 7 giờ sáng ngày 3/10, bà P.T.V phát hiện 2 vợ chồng chủ đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh là ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi ), bà Chu Hồng Hạnh (46 tuổi) và cháu Đỗ Tiến Thành (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) đều đã tử vong tại nhà.

Ngay sau khi công an địa phương tiếp nhận tin báo, Thiếu tướng Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã phân công Đại tá Lê Mạnh Hùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra; Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc đến ngay hiện trường, trực tiếp chỉ đạo điều tra khám phá vụ án. Đồng thời vụ việc được báo ngay lên lãnh đạo Bộ Công an và các Cục nghiệp vụ. Cục Cảnh sát Hình sự và Viện Khoa học hình sự cũng đã phân công các tổ công tác tham gia phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức điều tra, truy xét làm rõ vụ án, truy tìm hung thủ.

Thời điểm Công an bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi xác định các nạn nhân tử vong đều do bị đạn bắn vào đầu. Trích xuất camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân.

Hung khí gây án của nghi phạm Lê Sỹ Tùng bị thu giữ

Sau 3 ngày tổ chức điều tra lực lượng Công an đã bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng. Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng và khai động cơ sát hại vợ chồng ông Đỗ Duy Thiên, chủ cơ sở thu mua nông sản ở xã Đăk Nhau, và cháu ngoại là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi". Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.