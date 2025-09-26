Hàng chục người tụ tập ở nhà chủ hụi vì lo bị bùng 200 tỷ đồng

Trước đó, hàng chục người dân tập trung trước căn nhà trên đường Xuân Thới 14 để tìm gặp bà N.T.M.D – người được cho là chủ nhiều dây hụi. Lực lượng công an đã có mặt để giữ gìn an ninh trật tự và mời một số người về trụ sở làm việc.

Những người góp hụi có mặt tại nhà của chủ hụi

Chị N. (29 tuổi, ngụ TPHCM) cho biết đã tham gia góp 1,2 tỉ đồng từ tháng 4/2025 nhưng chưa từng rút hụi. Thời gian gần đây, bà Dung hạn chế liên lạc, viện cớ bệnh, khiến nhiều người lo lắng.

Theo chị N, các dây hụi đều lập nhóm trên mạng xã hội, thành viên chủ yếu ở các tỉnh miền Tây và hầu như không quen biết trực tiếp. Sau khi hay tin, nhiều hụi viên đã kéo đến nhà bà D để yêu cầu làm rõ và đòi lại tiền, có người góp tới hơn 10 tỉ đồng và hiện đứng trước nguy cơ mất trắng.

Các hụi viên cho hay, các dây hụi được lập nhóm trên mạng xã hội, quảng cáo lãi suất 10%, thu hút khoảng 100 người tham gia, số tiền ước tính lên tới hàng trăm tỉ đồng.

N.T.M.D quảng cáo hụi trên mạng xã hội

UBND xã Xuân Thới Sơn khẳng định bà Dung chưa bỏ trốn mà vẫn đối thoại với các hụi viên. Công an xã đã lập hồ sơ ban đầu, tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.