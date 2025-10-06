Tìm bị hại liên quan vụ kêu gọi từ thiện để trục lợi của Nguyễn Mạnh Tuân

Cụ thể, ngày 6/10, tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đang tiến hành điều tra vụ án "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" liên quan đến 2 bị can: Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy.

Qua điều tra ban đầu, Cơ quan Công an xác định hai bị can này đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook như: "Nguyễn Mạnh Tuân", "Nguyễn Tuân", "Nguyễn Tuân" (tài khoản tích xanh), "Lãng Tử Tây Bắc" và "Nông Thị Thu Thủy" để kêu gọi quyên góp từ thiện.

Các đối tượng đã đăng tải hình ảnh và câu chuyện về những hoàn cảnh khó khăn nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng. Trong các bài đăng, Tuân và Thủy đều cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của Tuân để các "mạnh thường quân" chuyển tiền.

Bị can Nguyễn Mạnh Tuân và Nông Thị Thu Thủy. Ảnh: Công an tỉnh Điện Biên.

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, các bị can chỉ trao một phần rất nhỏ cho những người khó khăn mà họ đã sử dụng hình ảnh, thông tin để kêu gọi. Số tiền còn lại đã bị Tuân và Thủy chiếm đoạt để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và người dân trên cả nước nếu biết, có nguồn tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hành vi lợi dụng hoạt động kêu gọi từ thiện để trục lợi cá nhân của Nguyễn Mạnh Tuân, Nông Thị Thu Thủy và các đối tượng khác, hãy liên hệ trình báo:

- Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên: Tổ dân phố 1, phường Mường Thanh, tỉnh Điện Biên;

- Hoặc liên hệ trực tiếp với Điều tra viên: Đồng chí Hoàng Ngọc Sơn (SĐT: 0946.069.666), Đồng chí Vũ Văn Dũng (SĐT: 0987.397.866)

Việc trình báo, cung cấp thông tin kịp thời sẽ giúp cơ quan chức năng giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật.