Uẩn khúc vụ 'lừa góp vốn' làm bệnh viện 20.000 tỷ đồng

Bà Nhàn (58 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Triều Châu) vừa bị TAND TP HCM xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án có 3 người được xác định là bị hại với số tiền chiếm đoạt 16,4 tỷ đồng. Nhiều người cũng được xác định có quyền, nghĩa vụ liên quan nhưng phần lớn vắng mặt.

Ai đứng sau việc huy động vốn?

Dự án Bệnh viện đa khoa quốc tế Triều Châu quy mô 300-500 giường tại Sóc Trăng (nay thuộc TP Cần Thơ) được cấp giấy chứng nhận đầu tư năm 2007 nhưng đã bị thu hồi, chấm dứt hoạt động từ năm 2013. Tuy nhiên, nhiều năm sau đó dự án này vẫn được sử dụng để kêu gọi các nhà đầu tư góp vốn.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến 2022, bà Nhàn thuyết phục ông Mã Thuận - người đại diện Công ty TNHH Triều Châu - ký hợp đồng ủy thác quản lý, triển khai dự án. Sau đó, bị cáo đưa ra thông tin không đúng sự thật về khả năng triển khai bệnh viện để huy động vốn, chiếm đoạt hơn 16,4 tỷ đồng.

Cơ quan công tố xác định Nhàn cùng Hoàng Hương Hiệp giới thiệu với các nhà đầu tư rằng Hiệp đang làm Trưởng Thanh tra Quỹ Môi trường Thế giới châu Á - Thái Bình Dương thuộc Quỹ Môi trường Toàn cầu tại Việt Nam và đang làm thủ tục đưa khoảng 20.000 tỷ đồng vốn nước ngoài về đầu tư dự án.

Hai người còn cam kết những ai tham gia các gói thầu của dự án sẽ được ngân hàng giải ngân hàng trăm tỷ đồng nếu nộp tiền đối ứng.

Tin những thông tin này, tổng giám đốc một công ty tại Bắc Giang, người phụ trách tài chính của doanh nghiệp và một nữ doanh nhân ở Hà Nội nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Nhàn và tài khoản người thân do Hiệp chỉ định.

Nhiều tháng sau vẫn không nhận được nguồn vốn như cam kết, họ phát hiện dự án đã bị thu hồi từ nhiều năm trước và làm đơn tố cáo.

Cáo trạng xác định bà Nhàn phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Luật sư (phải) trao đổi với bị cáo khi HĐXX hội ý. Ảnh: Hải Duyên

Bị cáo khai chỉ làm theo chỉ đạo

Suốt quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bà Nhàn nhiều lần khai bản thân chỉ làm theo chỉ đạo của Hoàng Hương Hiệp.

Theo lời khai, ban đầu bị cáo cũng là người có nhu cầu vay vốn từ quỹ do Hiệp giới thiệu để phục vụ hoạt động kinh doanh ôtô của công ty. Sau khi cầm cố nhà, nộp tiền đối ứng nhưng không được giải ngân, bà tiếp tục làm theo hướng dẫn của Hiệp với hy vọng lấy lại số tiền đã bỏ ra.

Nhàn khai chính Hiệp đề nghị mình đứng tên điều hành Công ty Triều Châu, mở tài khoản ngân hàng và tiếp nhận tiền từ các nhà đầu tư. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, bị cáo tiếp tục chuyển cho những người theo chỉ định của Hiệp.

Liên tục khóc tại tòa, Nhàn thừa nhận việc nhận tiền của các bị hại là sai nhưng khẳng định không sử dụng cho mục đích cá nhân. Theo lời khai, toàn bộ số tiền đều được chuyển cho những người do Hiệp chỉ định.

Quá trình xét hỏi, đại diện VKS đề nghị Nhàn làm rõ bản chất của 10 giấy xác nhận nợ tổng giá trị hơn 23 tỷ đồng giữa bị cáo và Nguyễn Minh Thịnh - con nuôi của Hiệp.

Nhàn khai những giấy tờ này được lập nhằm hợp thức hóa dòng tiền đã nhận từ các nhà đầu tư rồi chuyển tiếp cho Thịnh.

Trong khi đó, theo cáo trạng, Hoàng Hương Hiệp phủ nhận toàn bộ nội dung liên quan đến việc chỉ đạo Nhàn huy động vốn hoặc nhận tiền của các bị hại. Hiệp cũng khẳng định không ký bất kỳ tài liệu nào liên quan đến việc góp vốn dự án và không trực tiếp nhận tiền.

Theo VKS, chưa có chứng cứ chứng minh Hiệp, Thịnh và những người khác câu kết với Nhàn thực hiện hành vi lừa đảo. Vì vậy, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục xác minh đối với Hiệp và những người liên quan.

Dòng tiền hơn 55 tỷ đồng chưa được làm rõ

Ngoài 3 bị hại trong cáo trạng, phiên tòa còn phát sinh tranh cãi liên quan khoản tiền hơn 55 tỷ đồng mà bà Nguyễn Thị Thảo Phương và gia đình cho rằng đã bị chiếm đoạt.

Theo bà Phương, bà quen Hiệp từ năm 2019, sau đó được giới thiệu gặp Nhàn. Cả hai nhiều lần giới thiệu dự án Bệnh viện Triều Châu đang được triển khai bằng nguồn vốn nước ngoài, đồng thời cung cấp nhiều tài liệu về doanh nghiệp và dự án để tạo niềm tin.

Tin tưởng những thông tin này, bà Phương cùng người thân đã nhiều lần chuyển hơn 55 tỷ đồng vào 45 tài khoản do Nhàn, Hiệp, Nguyễn Minh Thịnh và những người liên quan chỉ định.

Đối với dòng tiền đi qua tài khoản của mình, bà Phương cho biết toàn bộ đều thực hiện theo yêu cầu của Nhàn và chỉ đạo của Hiệp cùng những người liên quan. Bà khẳng định không hưởng lợi từ số tiền của các bị hại và cũng không biết dự án đã bị thu hồi từ năm 2013.

Bà Phương cho biết đã gửi đơn tố giác từ đầu năm 2024. Sau đó, cơ quan điều tra thông báo nhập nội dung tố giác liên quan khoản tiền hơn 55 tỷ đồng vào vụ án đang giải quyết.

Hồ sơ cũng thể hiện Nhàn đã viết giấy xác nhận nhận hơn 13 tỷ đồng của mẹ bà Phương và cam kết hoàn trả. Tuy nhiên, nội dung này chưa được đưa vào phạm vi truy tố và mẹ bà Phương cũng chưa được xác định là bị hại.

Trong phần xét hỏi, HĐXX dành nhiều thời gian làm rõ các lời khai và chứng cứ do bà Phương cung cấp. Một thành viên HĐXX nhận định vụ án còn nhiều vấn đề "uẩn khúc" cần tiếp tục xác minh và đề nghị bà Phương bổ sung thêm chứng cứ.

Luật sư đề nghị điều tra thêm nhiều mắt xích

Luật sư bào chữa cho bà Nhàn cho rằng hồ sơ vụ án còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, đặc biệt là vai trò của Hoàng Hương Hiệp trong quá trình giới thiệu dự án, kết nối nhà đầu tư và đích đến của dòng tiền nhận từ các bị hại. Luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung để giải quyết toàn diện vụ án.

Theo luật sư, tiền của các bị hại không chỉ chuyển vào tài khoản của Nhàn mà còn đi qua nhiều tài khoản của người thân và người quen của Hiệp. Việc xác định ai là người thực sự quản lý, sử dụng hoặc hưởng lợi từ các khoản tiền này có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vụ án.

Luật sư cũng đề nghị làm rõ bản chất 10 giấy xác nhận nợ trị giá hơn 23 tỷ đồng giữa Nhàn và Nguyễn Minh Thịnh; xác minh nguồn gốc căn nhà trên đường Đào Duy Anh (quận Phú Nhuận) do có căn cứ cho rằng tài sản này có thể được hình thành từ tiền chiếm đoạt nhưng chưa được kê biên.

Ngoài ra, luật sư cho rằng khoản tiền hơn 55 tỷ đồng mà bà Phương và gia đình khai đã chuyển cho những người liên quan đến dự án, được Nhàn xác nhận, nhưng chưa được đưa vào nội dung truy tố. Theo luật sư, các nội dung này trước đây VKS nhiều lần yêu cầu điều tra bổ sung nhưng sau đó được tách thành vụ án khác, có thể ảnh hưởng đến việc làm rõ sự thật khách quan của vụ án.

Sau nhiều giờ xét hỏi và hội ý, HĐXX nhận định phiên tòa phát sinh nhiều tình tiết mới cần tiếp tục làm rõ nên quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.