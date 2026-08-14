Phát hiện thi thể nữ nhân viên thư viện mất tích sau tiệc liên hoan

Nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Mỹ Diễm (SN 1987, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk).

Thông tin ban đầu cho biết, vào chiều 10/8, Trường Tiểu học Lê Đình Chinh có tổ chức buổi tiệc liên hoan tại trường. Khoảng 21h đêm cùng ngày, sau khi kết thúc tiệc liên hoan tại trường, chị Diễm vào phòng riêng ở khu tập thể để nghỉ ngơi. Đến khuya, một giáo viên ở phòng bên cạnh cho biết, đã nghe tiếng kêu “á” phát ra từ phòng chị Diễm. Tuy nhiên, do thời điểm đó trời mưa rất lớn nên người này không để ý, không sang kiểm tra.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị Diễm nên đã hô hào mọi người. Khi vào kiểm tra, họ không thấy nữ nhân viên này ở đâu, chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Đáng chú ý, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị Diễm vẫn còn tại trường.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể của chị Diễm (Ảnh người dân cung cấp).

Sau khi xảy ra vụ việc, giáo viên nhà trường cùng người thân tổ chức tìm kiếm chị Diễm, đồng thời trình báo vụ việc lên Công an xã Ea Wy. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm bất thành, Công an xã Ea Wy đã thông báo chị Diễm bị mất tích.

Thông tin thêm về vụ việc, lãnh đạo Phòng CSHS Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, thi thể của chị Diễm được người dân phát hiện vào rạng sáng nay tại một rẫy cà phê ở Km92, xã Ea Đrăng, Đắk Lắk, cách hiện trường khoảng 20km. Đây là khu vực đông dân cư, có nhiều người qua lại. “Hiện lực lượng Công an đang phối hợp cùng với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nên chưa thể thông tin gì hơn”, lãnh đạo Phòng CSHS thông tin.

Trao đổi với ông Lê Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, cho biết, sáng nay nhà trường cũng mới nhận được thông tin về việc tìm thấy thi thể chị Diễm và trường đang chờ cơ quan chức năng thông báo cụ thể.

Theo ông Thành, trong thời gian công tác tại trường, chị Diễm không có biểu hiện gì bất thường, luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhà trường có khu tập thể gồm 4 phòng và chị Diễm thường ở lại đây để thuận tiện cho công việc. “Tối 10/8, sau buổi liên hoan ở trường, chị Diễm vào phòng riêng nghỉ ngơi. Đến sáng 11/8, gia đình và đồng nghiệp không thể liên lạc được với chị”, ông Thành nói.