Bắt cán bộ kiểm lâm bảo kê cho “vàng tặc” khai thác trái phép

Tối 13/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng (cùng trú xã Krông Á) để điều tra về hành vi “Đưa hối lộ” cùng Lê Ngọc Ánh (Trưởng phân trường II Krông Á thuộc công ty lâm nghiệp M’Đrắk) về hành vi “Nhận hối lộ”.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố đối với Lê Ngọc Ánh (dưới) và Trần Thị Lệ Hằng (trên) (Ảnh CA cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, thực hiện chủ trương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong những lĩnh vực nhạy cảm, nổi cộm, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường công tác nắm tình hình, tập trung những địa bàn có hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo thuộc Tiểu khu 780, thôn 4, xã Krông Á, tỉnh Đắk Lắk nên đã triển khai lực lượng bắt giữ.

Và tống đạt các quyết định khởi tố đối với Lương Văn Phùng (Ảnh CA cung cấp).

Quá trình đấu tranh, Cơ quan điều tra đã làm rõ, nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép này do Lương Văn Phùng và Trần Thị Lệ Hằng cầm đầu. Cả hai có vai trò tổ chức, chỉ đạo hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo. Mở rộng điều tra, Phùng và Ánh khai nhận, để đưa được người vào khu vực này khai thác vàng trái phép, cả hai đã liên hệ, đưa tiền cho Lê Ngọc Ánh để Ánh bỏ qua hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực đồi keo, không xử lý theo quy định.

Lực lượng Công an bắt quả tang nhóm đối tượng khai thác vàng trái phép tại đồi keo (Ảnh CA cung cấp).

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.