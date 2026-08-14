Kẻ dùng dao truy sát cả nhà bạn gái lĩnh án tử hình

Ngày 14/8, Hải, quê Bạc Liêu bị TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên án tử hình về tội Giết người. Bị cáo còn phải bồi thường hơn 100 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con nạn nhân đến khi thành niên.

HĐXX xác định hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã quyết tâm tước đoạt tính mạng các nạn nhân nên không còn khả năng cải tạo, cần cách ly khỏi đời sống xã hội.

Lư Phước Hải tại tòa. Ảnh: Hoàng Nam

Theo cáo trạng, Hải làm thuê, sống chung như vợ chồng với chị Trần Thị Mỹ, 44 tuổi, tại xã Gò Công Đông và có con chung 9 tuổi.

Tối 30/4 năm ngoái, khi đang ở nhà, Hải nghe anh của chị Mỹ là Trần Văn Tú, 58 tuổi, và mẹ bà này là Nguyễn Thị Tuyết, 76 tuổi, sống sát vách, khuyên chị Mỹ không nên tiếp tục sống chung với Hải.

Bực tức, đồng thời nhớ lại việc trước đó từng bị ông Tú chửi và cầm dao dọa chém, Hải vào bếp lấy dao sang nhà tìm ông.

Thấy ông Tú đang nằm võng, Hải chạy đến đâm một nhát vào ngực khiến nạn nhân gục xuống. Phát hiện bà Tuyết đang ngồi ăn cơm, Hải tiếp tục tấn công. Chị Trần Thị Thùy, con gái bà Tuyết, chạy đến can ngăn, truy hô cũng bị Hải đâm vào vai.

Gây án xong, Hải vứt dao, bỏ chạy một đoạn rồi gọi trưởng ấp, nhờ chở đến công an xã đầu thú.

Ông Tú được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Bà Tuyết bị thương tích 28%, chị Thùy 2%.