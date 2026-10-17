U60 dùng vỏ chai bia đập vào đầu bạn nhậu gây thương tật 70%
Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Lương dùng vỏ chai bia đánh vào đầu bạn nhậu, khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não.
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Dương Kim Lương (SN 1971, trú xã Thạch Khê) về tội "Cố ý gây thương tích".
Dương Kim Lương (ngoài cùng bên phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Hà Tĩnh.
Trước đó, ngày 15/6, Lương và anh Đ.T.T. cùng uống rượu rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tranh cãi, anh T. ném cốc uống nước vào người Lương.
Bực tức, Lương lấy vỏ chai bia để trên bàn đập vào đầu anh T. khiến nạn nhân bị chấn thương sọ não. Kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh T. là 70%.
Hiện vụ việc đang được điều tra.
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Theo Nguyễn Sơn ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/10/2026 16:43 PM (GMT+7)