Nhóm thanh thiếu niên truy đuổi, ném chai bia khiến 2 người bị thương

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 3/9, anh Đinh Văn Linh (SN 2008, trú xã Minh Đài, tỉnh Phú Thọ) điều khiển xe máy chở anh Hoàng Đức Tân (SN 2010, cùng trú xã Minh Đài) đến Khu công nghiệp Bắc Ninh để làm việc.

Hình ảnh hiện trường nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Khi đến cây xăng Đức Thọ (xã Thanh Sơn), anh Linh dừng xe đổ xăng và thấy một nhóm nam thanh niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao. Sau đó, anh Linh tiếp tục chở anh Tân theo tỉnh lộ 316.

Đến khu vực xã Thạch Khoán trước đây, nay thuộc xã Thanh Sơn, hai người bất ngờ bị nhóm thanh niên trên truy đuổi, ném vỏ chai bia về phía xe. Hoảng sợ, anh Linh tăng tốc bỏ chạy.

Khi đến thôn Xuân Lộc, xã Đào Xá, anh Linh rẽ vào khu dân cư để tránh bị truy đuổi thì bất ngờ bị một xe máy trong nhóm đi cùng chiều đâm vào. Vụ va chạm khiến cả hai ngã xuống đường. Anh Linh bị xây xát, chảy máu; anh Tân bị thương nặng ở chân trái, mất nhiều máu và không thể tự đi lại. Hai xe máy bị hư hỏng.

Sau vụ việc, nhóm thanh niên đưa chiếc xe máy bị hư hỏng lên một xe khác rồi rời khỏi hiện trường. Anh Tân được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy cấp cứu, điều trị.

Khoảng 10h ngày 4/9, anh Linh đến Công an xã Đào Xá trình báo. Công an xã sau đó phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ (khu vực Thanh Sơn) và công an các xã lân cận xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định 9 đối tượng liên quan, gồm 6 người ở xã Minh Đài, 2 người ở xã Tân Sơn và 1 người ở xã Võ Miếu, tỉnh Phú Thọ. Các đối tượng có độ tuổi từ 15-19.