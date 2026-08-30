Đập đầu bạn bằng chậu bê tông, Nguyễn Minh Thiện bị điều tra tội giết người

Ngày 30/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra ngày 28/8 tại khu phố 1, phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp, đồng thời tạm giữ hình sự Nguyễn Minh Thiện (SN 1990, thường trú tại ấp Thạnh Thới, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/8, Nguyễn Minh Thiện cùng ông V.T.S. (57 tuổi, trú tại phường Mỹ Tho, tỉnh Đồng Tháp) và một người bạn tên Đ. đến uống rượu, bia tại một quán karaoke trên đường Một Quang, thuộc phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng Nguyễn Minh Thiện. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đến khoảng 21h cùng ngày, cả ba nghỉ uống và ra về. Thiện, Đ. và ông S. đón taxi về đến gần Bến phà Tân Long, thuộc khu phố 1, phường Mỹ Tho. Tại đây, Đ. rủ Thiện và ông S. quay lại quán karaoke trên đường Một Quang uống tiếp. Cả nhóm đồng ý nên tiếp tục đón taxi quay lại quán.

Cả ba uống rượu, bia đến hơn 2h ngày 28/8 mới nghỉ và đón taxi về Bến phà Tân Long.

Khi về đến bến phà, giữa Nguyễn Minh Thiện và ông S. xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến đánh nhau tại khu vực vỉa hè đường Trưng Trắc, đoạn gần Bến phà Tân Long, thuộc phường Mỹ Tho.

Trong lúc giằng co, ông S. dùng tay đấm vào mặt Thiện. Thiện sau đó nắm tóc, đập đầu ông S. xuống bậc thềm vỉa hè. Tiếp đó, Thiện dùng một chậu kiểng bằng bê tông bên cạnh đập vào đầu ông S.

Thấy trán ông S. chảy nhiều máu, Thiện hoảng sợ và gọi taxi đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Ông S. đã được phẫu thuật cấp cứu, hiện vẫn hôn mê.

Làm việc với cơ quan công an, Nguyễn Minh Thiện thừa nhận hành vi của mình. Thiện khai do đã uống rượu, bia say nên không nhớ nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn và đánh nhau với ông S.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ Nguyễn Minh Thiện để điều tra về hành vi “Giết người”; tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của nạn nhân V.T.S. và tiến hành các hoạt động điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.