Khó phục dựng xe tăng trục vớt ở biển Quy Nhơn

Sáng 4/5, đại tá Nguyễn Xuân Sơn, Phó chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, cho biết sau trục vớt, xác xe tăng đưa về xưởng Phòng Hậu cần - Kỹ thuật quân sự (Bộ chỉ huy quân sự tỉnh) để vệ sinh, kiểm tra, đánh giá hiện trạng.

Sau thời gian dài dưới biển, xe tăng chỉ còn khung kim loại hoen gỉ, không đủ căn cứ nhận diện chủng loại, phiên hiệu; hư hỏng quá nặng, khó phục dựng để trưng bày như hiện vật lịch sử.

Xe tăng được đưa về đơn vị thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: Trần Hóa

Theo đại tá Sơn, chưa đủ cơ sở xác định xe thuộc Sư đoàn 22, quân đội Việt Nam Cộng hòa bị phá hủy khi rút lui ngày 31/3/1975, do thời điểm đó tại Quy Nhơn có nhiều đơn vị cùng rút quân.

"Những dữ kiện này khiến việc xác định nguồn gốc xe tăng trở nên phức tạp", đại tá Sơn nói.

Xe tăng được trục vớt đưa lên bờ, tối 29/4. Ảnh: Trần Hóa

Xe tăng được phát hiện ở biển Quy Nhơn khi thủy triều rút, cách bờ khoảng 20 m. Chiều 29/4, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và phương tiện trục vớt.

Sau hơn 5 giờ, phương tiện (rộng 3 m, cao 2,7 m, dài gần 6 m, không tính nòng pháo) được đưa lên bờ. Tháp pháo không còn, thân xe ăn mòn nặng, nhiều chi tiết chỉ còn khung sắt, bánh răng. Quá trình trục vớt phát hiện thêm nhiều vũ khí, mảnh xương và vật dụng cá nhân.

Nhiều khẩu AR-15 được tìm thấy trong quá trình trục vớt xe tăng. Ảnh: Trần Hóa

Các hiện vật đã bàn giao cho địa phương xử lý; vũ khí, đạn dược sẽ được tiêu hủy để đảm bảo an toàn.

Năm 2007, tại khu vực này từng trục vớt một xe tăng M41 và hai nòng pháo của quân đội Việt Nam Cộng hòa, song đều bị ăn mòn, không thể phục dựng.