Truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành tham ô 79 tỷ đồng

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Chu Thị Thành (66 tuổi), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cùng vụ án, 22 bị can khác bị truy tố về một hoặc nhiều tội danh gồm Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước và Trốn thuế.

Cáo trạng truy tố cho biết, Tập đoàn Thiên Minh Đức được lập năm 2001, với 2 cổ đông chính là Chu Thị Thành (77,15%) và con trai bà là Chu Đăng Khoa – tức "Khoa kim cương" hoặc "Khoa Nam Phi" (22,77%).

Bị can Chu Thị Thành. Ảnh: Bộ Công an

Sau đó, khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chỉ sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu (BOG) của công ty.

Đến đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Sau đó, Thiên Minh Đức sẽ tìm khách hàng có nhu cầu để bán hóa đơn khống tại thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc có mức trích quỹ thấp để vừa hợp thức cho số lượng xăng dầu bán không xuất hóa đơn, vừa rút được tiền từ Quỹ BOG sử dụng. Việc này còn giúp thu lợi khoản phí bán hóa đơn khống từ 300 – 500 đồng/lít xăng dầu.

Số tiền người mua xăng dầu không hóa đơn chuyển vào Thiên Minh Đức sẽ được hợp thức bằng nội dung "Chu Thị Thành bổ sung vốn" hoặc "Chu Đăng Khoa bổ sung vốn".

Hằng tháng Tập đoàn Thiên Minh Đức phải báo cáo Bộ Tài chính (thông qua Cục Quản lý giá) và Bộ Công thương (thông qua Vụ Thị trường trong nước) về việc trích lập, sử dụng Quỹ BOG xăng dầu của tháng trước liền kề.

Để che giấu hành vi, bà Thành và các đồng phạm bị cáo buộc lập báo cáo định kỳ hằng tháng về Quỹ Bình ổn giá, trong đó thể hiện số liệu không đúng với sản lượng xăng dầu bán ra thực tế.

Cơ quan tố tụng xác định, bằng các thủ đoạn trên, Chu Thị Thành chủ mưu, cùng cấp dưới thực hiện chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ BOG. Nhóm này còn thực hiện bán khống 153 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Trong đó, riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.