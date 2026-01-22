“Đại gia” Hà Thành lĩnh án tù vì lừa bán dự án chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Không thể mua bán một phần dự án

Quá trình xét xử cho thấy, Nguyễn Quang Thuật là Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Giáo dục tiên tiến Toàn cầu (GAV). Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba (Công ty Vigeba) là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu, trong đó có 3 lô đất ký hiệu NT1, TH, THPT.

Năm 2014, Công ty Vigeba thỏa thuận chuyển nhượng 3 lô đất (có hạ tầng kỹ thuật) này cho Công ty GAV. Nhưng đến năm 2020, Sở Xây dựng Hà Nội rà soát hồ sơ và xác định, thời điểm Công ty Vigeba đề nghị chuyển nhượng thì pháp luật không quy định thủ tục chuyển nhượng một phần dự án nên không có cơ sở để giải quyết đề nghị của nhà đầu tư.

Ảnh: Minh hoạ

Trong quá trình hợp tác, Công ty GAV chuyển cho Công ty Vigeba hơn 14 tỷ đồng để nộp tiền thuê đất và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đến tháng 11-2022, Công ty Vigeba có văn bản gửi Công ty GAV thông báo chấm dứt hợp tác và yêu cầu bàn giao lại mặt bằng do việc chuyển nhượng không đủ cơ sở để thực hiện theo quy định pháp luật.

Công ty Vigeba đồng thời khẳng định vẫn đang là chủ đầu tư dự án. Trước khi Công ty Vigaba ra văn bản chấm dứt hợp tác, năm 2017, bà Phạm Bích N (ở quận Nam Từ Liêm (cũ), Hà Nôi) được Nguyễn Quang Thuật giới thiệu gặp ông V.V.T (Chủ tịch HĐQT Công ty Vigeba) để được đầu tư xây dựng trường học tại 3 lô đất NT1, TH, THPT Khu đô thị Thành phố giao lưu.

Cùng thời điểm này, Thuật đưa bà N xem hợp đồng nguyên tắc, biên bản bàn giao mặt bằng 3 lô đất và nói sẽ làm thủ tục để người phụ nữ này được đầu tư xây dựng trường học tại đây. Hai bên thống nhất, sau khi thực hiện đầy đủ thủ tục xây dựng trường học, Thuật sẽ được hưởng 10% tiền đầu tư hạ tầng.

Năm 2018, bà N ký văn bản thỏa thuận về việc nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án thành phần tại 3 lô đất thuộc dự án xây dựng trường học ở Khu đô thị Thành phố giao lưu với Công ty GAV. Sau đó, bà N chuyển cho Công ty GAV hơn 10 tỷ đồng.

Bản thân ông V.V.T xác định chưa bao giờ đồng ý cho Nguyễn Quang Thuật chuyển nhượng dự án thành phần tại 3 lô đất cho bà N, vì Thuật không phải người nắm giữ vị trí quan trọng tại Công ty Vigeba.

Năm 2016 và 2017, bà N nhiều lần đến gặp ông V.V.T đề xuất được hợp tác, đầu tư, xây dựng trường học trên 3 lô đất để phát triển hệ thống giao dịch của Ngôi sao Hà Nội. Ông V.V.T đã giao Tổng Giám đốc Công ty Vigeba xem xét, phối hợp thực hiện.

Hiện Công ty Vigeba và công ty của bà N vẫn đang phối hợp triển khai và thực hiện một số thủ tục. Công ty của bà N vẫn là nhà đầu tư được ưu tiên số 1 để lựa chọn đầu tư, xây dựng trường học trên 3 lô đất thuộc Dự án. Công ty Vigeba chưa ký bất kỳ văn bản, hợp đồng nào thể hiện chuyển nhượng dự án thành phần tại các ô đất trên cho bà N.

Do số tiền bà N chuyển cho Công ty GAV đã được Nguyễn Quang Thuật chuyển vào Công ty Vigeba để trả tiền sử dụng đất, nên Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ cho thấy Thuật chiếm đoạt số tiền của bà N. Cơ quan điều tra đã không xử lý hình sự Thuật ở hành vi này.

Bán dự án bất hợp pháp giá 101 tỷ đồng

Cũng theo tài liệu truy tố, năm 2017, ông Vũ Thanh Tùng là Phó Giám đốc Công ty CP Thiết kế xây dựng và kinh doanh Phát triển nhà (Công ty Phát triển nhà) và bị cáo Nguyễn Quang Thuật quen biết nhau.

Cuối năm 2019, thấy lô đất NT1, TH, THPT vẫn đang bỏ trống nên ông Tùng hỏi mua lại dự án các lô đất trên để xây dựng trường học. Thời điểm này, Công ty Vigeba vẫn đang là chủ đầu tư dự án của 3 lô đất nêu trên tại Khu đô thị Thành phố giao lưu.

Cùng thời điểm thì văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng toàn bộ dự án thành phần tại 3 lô đất thuộc Dự án Khu đô thị Thành phố giao lưu giữa Thuật và bà Phạm Bích N vẫn đang được thực hiện. Mặt khác, các cổ đông của công ty GVA không đồng ý để Thuật chuyển nhượng 3 lô đất thông qua chuyển nhượng cổ phần công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Dù vậy, Thuật vẫn nói với ông Tùng rằng, bà N vi phạm hợp đồng và không thực hiện dự án nữa. Các cổ đông của Công ty GAV đã đồng ý về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty này cho Công ty Phát triển nhà.

Bị cáo Thuật cho ông Tùng xem các văn bản gửi một số đơn vị thông báo về phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà và khẳng định đã thống nhất với các cổ đông về việc chuyển nhượng dự án thông qua chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của công ty GAV cho Công ty Phát triển nhà.

Do tin tưởng Thuật nên ngày 23-4-2020, ông Tùng đại diện Công ty Phát triển nhà (Bên B) ký Văn bản thỏa thuận về việc chuyển nhượng Công ty CP Giáo dục tiên tiến Toàn cầu với Nguyễn Quang Thật (Bên A), giá trị chuyển nhượng là hơn 101 tỷ đồng.

Văn bản thỏa thuận xác định, trong 2 ngày làm việc, Bên B thanh toán cho Bên A gần 39 tỷ đồng vào tài khoản Công ty GAV. Thực hiện việc mua bán cổ phần, dự án, ngày 27-4-2020, ông Tùng đã chuyển gần 39 tỷ đồng cho Công ty GAV.

Ngay sau khi nhận được tiền, Thuật chuyển 30 tỷ đồng đến Công ty CP Chứng khoán Tân Việt và rút tiền mặt hơn 8,9 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân… Quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Quang Thuật đã khắc phục toàn bộ số tiền chiếm đoạt của bị hại.