Truy tìm đối tượng liên quan vụ "Tùng đại gia" bị đâm tử vong

Ngày 15-5, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Cần Thơ cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra ngày 11-5 tại ấp Qui Lân 2, xã Thạnh Quới. Nạn nhân là ông Trần Minh Tùng (còn gọi là "Tùng đại gia"), bị đâm trọng thương và tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Đối tượng Hà Văn Có đã rời khỏi địa phương

Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có (SN 1994; ngụ xã Vĩnh Trinh, TP Cần Thơ) liên quan vụ án và đã rời khỏi địa phương. Phòng Cảnh sát Hình sự đã phát thư kêu gọi Có sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Cơ quan điều tra đề nghị gia đình, người thân của Hà Văn Có và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp, vận động đối tượng này ra đầu thú.

Trường hợp phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến Hà Văn Có, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Phòng Cảnh sát Hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ truy xét, bắt giữ.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo mọi hành vi bao che, chứa chấp, cản trở quá trình điều tra, truy bắt đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.