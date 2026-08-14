Cầu Đuống hơn 120 năm tuổi sắp tháo dỡ

Được xây dựng từ năm 1902, cầu Đuống (giữa) nằm trên tuyến quốc lộ 1 kết nối phường Việt Hưng với xã Phù Đổng, Hà Nội. Để thay thế cầu cũ xuống cấp, chủ đầu tư là Bộ Xây dựng triển khai dự án xây cầu Đuống mới từ năm 2023. Công trình gồm hai đơn nguyên độc lập, tách riêng cầu đường bộ (bên phải) và cầu đường sắt (bên trái).

"Tôi làm việc ở cầu Đuống đã mười mấy năm, có nhiều kỷ niệm. Cầu cũ sắp được tháo dỡ, tôi thấy hơi buồn", anh Bùi Duy Lực, công nhân Công ty Duy tu cầu Hà Hải, chia sẻ.

Người Pháp thiết kế cầu Đuống gồm 5 nhịp, 2 mố và 5 trụ. Trụ chính đỡ nhịp giữa cầu có thể xoay được, giúp tàu bè qua lại. Trong chiến tranh, cầu hư hỏng nặng, chỉ còn lại những mố cầu ở hai đầu. Sau đó, cầu được xây lại ở vị trí cũ và thông xe vào năm 1981, không còn các trụ số 2, 4, chỉ còn 3 trụ để tạo thuận lợi cho tàu bè qua lại.

Trải qua nhiều lần sửa chữa, nhiều hạng mục trên cầu Đuống đã xuống cấp. Kết cấu thép, hệ thống lan can bêtông và các bộ phận chịu lực bị hoen gỉ, trơ phần cốt.

Mặt cầu Đuống qua rất nhiều đợt cải tạo hiện vẫn tồn tại hàng loạt ổ gà. Hệ thống trụ cầu cũng chịu tác động mạnh của dòng chảy và các đợt lũ lớn trên sông Đuống. Cầu Đuống cũ có tĩnh không thấp, 2,8 m; bề rộng khoang thông thuyền nhịp giữa 26 m. Do vậy chỉ tàu trọng tải đến 600 tấn, sà lan chở container sức chở 24 Teu mới qua được gầm cầu khi nước xuống.

Hàng ngày hai phần cầu đường bộ thường xuyên quá tải và ùn tắc vào các khung giờ cao điểm. Vào mùa mưa bão, mực nước sông Đuống dâng cao, khiến tĩnh không cầu bị hạn chế, ảnh hưởng đến lưu thông đường thủy.

Cầu đường sắt mới dài khoảng 280 m, gồm 6 nhịp dầm và dàn thép, đáp ứng khai thác đồng thời hai khổ đường sắt lồng 1.000 mm và 1.435 mm, vận tốc thiết kế 80 km/h. Công trình được nâng tĩnh không, khắc phục hạn chế về lưu thông đường thủy trên sông Đuống.

Theo kế hoạch, sau khi cầu Đuống mới đưa vào khai thác trong năm 2026, cầu Đuống cũ dự kiến được tháo dỡ vào tháng 9. Việc này nhằm xóa điểm nghẽn giao thông đường thủy, tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ tại cửa ngõ đông bắc Thủ đô.