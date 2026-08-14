Sáng 14/8: Thanh niên ném 'bom xăng' vào đối thủ để trả thù cho bạn sau trận đá gà
Ngày 12/8/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Hoàng Nam, sinh năm 2003, ngụ xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp về tội "giết người".
Theo đó, thấy bạn bị đánh, Nam lấy hai chai bom xăng tự làm trước đó bật lửa và ném về phía đối phương, khiến nạn nhân bị thương tích tỷ lệ 47%.
Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:
Mạng xã hội lan truyền một video clip được trích xuất từ camera an ninh của người dân ở phường Trị An, TP. Đồng Nai về một nhóm người dùng vật liệu...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-14/08/2026 06:21 AM (GMT+7)