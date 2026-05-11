4 người bị hàng xóm chém trọng thương trong đó có một cháu bé

Sự kiện: Tin pháp luật

Lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đang khẩn trương điều tra vụ 4 người bị hàng xóm chém trọng thương xảy ra trên địa bàn xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên.

Tối 10/5, lãnh đạo UBND Thư Vũ cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một đối tượng dùng hung khí tấn công khiến 4 người bị thương.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Ảnh: CTV.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h cùng ngày tại khu vực xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình cũ (nay là xã Thư Vũ, tỉnh Hưng Yên).

Trong số 4 người bị tấn công có 1 cháu bé và 1 người giúp việc. Cả 4 nạn nhân đang được cấp cứu tại cơ sở y tế.

Lãnh đạo xã Thư Vũ cho biết thêm, nghi phạm là hàng xóm với gia đình nạn nhân. Hai gia đình được cho là đã có mâu thuẫn trong sinh hoạt từ trước.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương tổ chức truy tìm đối tượng.

Ngày 10/5, Công an Hà Nội cho biết đã khẩn trương bắt giữ Nguyễn Đức Hiếu sau khi đối tượng sử dụng hung khí bắn bị thương người dân tại khu vực Tân...

Theo M.Đ-Vũ Quỳnh ([Tên nguồn])

-11/05/2026 06:44 AM (GMT+7)
