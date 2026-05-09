Nhóm thanh niên mang hung khí lao vào quán tấn công, khiến 1 người tử vong

Ngày 9/5, lãnh đạo UBND xã Tân Lộc (tỉnh Cà Mau) xác nhận, Công an xã đang phối hợp Công an tỉnh truy bắt nhóm thanh niên dùng hung khí vào quán cà phê đánh nhóm khác, khiến 1 thiếu niên tử vong.

Rất đông người dân tập trung theo dõi vụ việc.

Thông tin ban đầu, chiều tối 8/5, một nhóm khoảng 5 - 6 thanh niên mang theo hung khí xông vào quán cà phê tại ấp 5, xã Tân Lộc (Cà Mau), rồi bất ngờ tấn công 4 người đang ngồi bên trong. Trong các nạn nhân bị đánh, có cả con của chủ quán.

Vụ tấn công khiến L.H.M (17 tuổi, ở xã Thới Bình, Cà Mau) tử vong tại chỗ, 3 người còn lại bỏ chạy thoát thân.