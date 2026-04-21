Khởi tố hai đối tượng nổ súng thị uy đối thủ

Ngày 21/4, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can để điều tra liên quan nhóm đối tượng sử dụng súng và hung khí giải quyết mâu thuẫn trên đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh các đối tượng cầm theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, sáng 13/4, Nguyễn Vũ Thiên Long (SN 1997, trú TP Huế) đến một nhà trọ tại số 194 đường Bùi Thị Xuân (phường Xuân Hương - Đà Lạt) để gặp Lê Thanh Hải (SN 1996, trú TPHCM).

Tại đây, Hải cùng Trần Thanh Tú (SN 2000, trú tỉnh An Giang) và Bùi Văn Phương (SN 2006, trú tỉnh Lâm Đồng) đã dùng hung khí tấn công Long. Đáng chú ý, Tú còn nổ súng bắn thị uy, thể hiện tính chất côn đồ, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Rất may vụ việc không gây thương vong.

Đối tượng Tú (bên trái) và Hải tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nắm thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét. Chỉ sau 12 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng Tú và Hải.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra và truy bắt các đối tượng liên quan đang bỏ trốn.