Bắt đối tượng mang súng bi sắt bắn người bị thương ở khu Tân Mai, Hà Nội

Công an Hà Nội cho biết lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng sử dụng hung khí gây thương tích cho người dân xảy ra tại khu vực P1B8 Tân Mai, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Tổ công tác bàn giao đối tượng cho CAP Hoàng Mai

Trước đó Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo về vụ gây rối trật tự công cộng, trong đó một đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công người dân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Phản ứng nhanh 113 thuộc Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã khẩn trương triển khai lực lượng tới hiện trường, phối hợp với Công an phường Hoàng Mai tổ chức xác minh, khống chế và bắt giữ đối tượng liên quan.

Danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đức Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội). Cơ quan chức năng xác định Hiếu đã sử dụng súng bắn bi sắt dạng ná cao su để bắn gây thương tích cho người dân. Nạn nhân sau đó được đưa tới Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu, điều trị.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 1 khẩu súng bắn bi dạng ná cao su dài khoảng 80cm, bằng kim loại màu đen.

Khẩu súng là tang vật của vụ việc

Qua xác minh ban đầu, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Đức Hiếu có sử dụng rượu bia cùng một nhóm bạn, trong đó có nạn nhân. Trong quá trình ăn uống, giữa các bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại và thách thức nhau, dẫn đến vụ việc trên.

Hiện tổ công tác đã lập biên bản, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.