Truy bắt nghi phạm nổ súng giết bạn nhậu rồi bỏ trốn vào rừng

Sáng 16/6, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, Công an tỉnh đang huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ ráo riết vây bắt nghi phạm nổ súng giết người đang lẩn trốn trong rừng sâu ở địa bàn giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 14/6, lực lượng Công an nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra ở trong rừng thuộc lô 17, khoảnh 5, Tiểu khu 1288 thuộc địa phận xã Ia Rbol (tỉnh Gia Lai) giáp ranh với xã Ea Hiao (tỉnh Đắk Lắk). Nạn nhân được xác định là anh Tằng A Si (SN 1988, trú tại xã Ea Hiao).

Trước đó, anh Tằng A Si có ngồi nhậu cùng anh T. và H. (đều trú tại tỉnh Đắk Lắk) ở trong chòi rẫy khu vực rừng trên. Khi anh T. vừa trở về chòi rẫy của mình để nghỉ ngơi thì nghe tiếng súng nổ. Quay lại kiểm tra, anh T. phát hiện anh Tằng A Si đã tử vong với 1 vết thương nghi do đạn của súng tự chế gây ra. Lúc này, nghi phạm H. ngồi nhậu cùng anh Tằng A Si đã bỏ trốn.

Người dân đưa nạn nhân Tằng A Si về tổ chức mai táng (Ảnh CTV).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSHS phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động cùng Công an xã Ia Rbol cũng như các xã lân cận cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn trương tiếp cận hiện trường để điều tra làm rõ. Tuy nhiên, do địa hình thuộc khu vực rừng sâu, đường đi trắc trở, lực lượng Công an đã tổ chức vòng vây từ nhiều hướng để tiếp cận, sử dụng chó nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát cơ động nhằm khoanh vùng vây bắt nghi phạm. Các trinh sát hình sự cũng sử dụng flycam để rà soát địa bàn nhằm phát hiện đối tượng khả nghi.

Sáng nay, công tác truy bắt nghi phạm vẫn đang được triển khai khẩn trương, đồng thời vận động quần chúng nhân dân khi phát hiện đối tượng khả nghi lập tức báo tin cho lực lượng Công an để hỗ trợ.