Bắt đối tượng đánh tới tấp một thanh niên sau mâu thuẫn trên đường

Theo kết quả xác minh ban đầu, khoảng 15h30 ngày 2/9, anh Đ.H.Đ (SN 2003, thường trú tỉnh Lâm Đồng) cùng P.T.H.D, Đ.T.N.T và N.V.T (SN 2008, thường trú tỉnh Đắk Lắk) di chuyển trên 2 xe mô tô trên đường Hải Đăng, theo hướng từ khu vực ngọn Hải Đăng về đường Hạ Long, phường Vũng Tàu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh thi hành Lệnh bắt giữ khẩn cấp với Bùi Đức Đại để điều tra hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Khoảng 20 phút sau, nhóm thanh niên trên có mâu thuẫn với Bùi Đức Đại trong quá trình tham gia giao thông. Mặc dù được người đi đường can ngăn, Bùi Đức Đại vẫn chửi bới, sau đó chạy xe vượt lên rồi ép xe, chặn nhóm thanh niên tại khu vực đầu dốc giáp đường Hạ Long.

Hình ảnh Bùi Đức Đại dùng dép đánh người được ghi lại đưa lên mạng.

Lúc đó, Bùi Đức Đại đã xuống xe dùng tay, dép và mũ bảo hiểm đánh Đ.H.Đ và N.V.T. Khi những người có mặt tại khu vực can ngăn, người đàn ông vẫn có lời lẽ chửi bới trước khi rời khỏi hiện trường.

Đáng nói, trước thời điểm xảy ra vụ việc, Bùi Đức Đại đã sử dụng rượu, bia. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được người đi đường ghi lại và đưa lên mạng xã hội.

Bùi Đức Đại tại Cơ quan điều tra.