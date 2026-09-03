Sang Camphuchia “đầu quân”cho tổ chức lừa đảo vì muốn việc nhẹ lương cao

Theo truy tố, từ cuối năm 2021, do muốn làm việc nhẹ nhưng được hưởng lương cao nên Lưu Sinh Diễn cùng với nhóm Nguyễn Tuấn Anh, Lê Văn Thành và nhiều người khác đã liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân lai lịch) để đăng ký đi làm ở Campuchia.

Đây là tổ chức lừa đảo do đối tượng người Trung Quốc chỉ huy, cầm đầu tại Campuchia. Thủ đoạn lừa đảo là giả danh nhân viên Công ty TNHH Shopee, đăng bài tuyển cộng tác viên thực hiện nhiệm vụ thanh toán đơn hàng. Khi tham gia, cộng tác viên sẽ được hoàn trả tiền gốc cùng tiền lãi từ 10%-15% số tiền gốc.

Ảnh minh họa.

Ban đầu, khi các bị hại chuyển khoản để thực hiện vài đơn hàng có giá trị thấp, các đối tượng đã chuyển khoản đầy đủ cả gốc và lãi cho các bị hại như đã hứa hẹn. Khi các bị hại đã tin tưởng, các bị can yêu cầu đơn hàng có giá trị lớn hơn rồi lấy nhiều lý do không hoàn trả lại tiền.

Đường dây tội phạm này được tổ chức hoạt động theo nhóm, các thành viên được trả 800 USD/tháng cùng với 3-5% số tiền lừa đảo được.

Đơn cử, đầu năm 2022, chị H được giới thiệu trang “Tuyển dụng việc làm” và theo thông tin trong đó, chị này liên hệ với tài khoản zalo của Lưu Sinh Diễn để trao đổi về công việc làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng.

Ban đầu, chị H thực hiện thanh toán các đơn hàng nhỏ, chỉ vài trăm nghìn đồng và đều được hoàn lại số tiền gốc và lãi 10%. Dần dần các đơn hàng có giá trị lên tới vài triệu đến vài chục triệu đồng.

Nhóm bị can lấy lý do chuyển lỗi, chưa nhận được tiền, thao tác chậm, vượt quá thời gian và yêu cầu chị H chuyển lại 2 đơn hàng trị giá hơn 80 triệu đồng. Tổng số tiền chị H đã nộp đến lúc này là hơn 133 triệu đồng.

Tiếp đến, chị H được thông báo tài khoản của chị đã nạp vượt hạn mức trong 1 ngày, phải nộp cọc 50% số tiền đã nộp mới rút được tiền. Do đó, chị H lại tiếp tục nộp thêm hơn 66 triệu đồng.

Đường dây tội phạm sau đó thông báo chị H được nâng hạn mức giao dịch và yêu cầu nạn nhân tiếp tục thanh toán 2 hóa đơn khác với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng. Đến khi chị H phát hiện bị lừa và ngừng giao dịch thì đã bị chiếm đoạt hơn 230 triệu đồng.

Qua trình điều tra xác định, trong thời gian từ tháng 12-2021 đến tháng 2-2022 Lưu Sinh Diễn và đồng bọn đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng. Sau khi gây án, Lưu Sinh Diễn bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 19-12-2025, bị can ra đầu thú và bị tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công ty cổ phần VNG không lưu thông tin của các tài khoản nêu trên nên không thể hỗ trợ cung cấp thông tin. Đối với các sim điện thoại dùng để đăng ký trên Zalo của các đối tượng liên quan trong vụ án cũng chưa cũng chưa chưa có kết quả xác minh. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã ra quyết tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Tại CQĐT, Lưu Sinh Diễn khai làm việc cho tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu từ đầu tháng 12-2021 đến tháng 2-2022 thì nghỉ việc, được hưởng lợi số tiền 18 triệu đồng.

Tháng 6-2023, TAND TP Hà Nội đã xét xử vụ án, xử phạt nhóm Lê Văn Thành, Nguyễn Tuấn Anh… từ 6-12 năm tù, đồng thời đã giải quyết vấn đề trách nhiệm dân sự liên quan. Các bị hại đề nghị xử lý bị can theo quy định của pháp luật.

Đối với các đối tượng người Trung Quốc, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên đã quyết định tách vụ án hình sự, tách hành vi của các đối tượng trên để tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.