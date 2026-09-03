Lời khai của nghi phạm sát hại 4 người ở Đồng Nai

Ngày 3/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai cho biết đang giám sát nghiêm ngặt Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, trú phường Hố Nai - nghi phạm gây ra vụ án tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, khiến 3 người tử vong, một người bị thương nặng.

Đức Anh cũng bị nhiều vết thương, đang được điều trị tại cơ sở y tế.

Mang dao đến nhà bạn gái sau khi bị chia tay

Theo lời khai ban đầu, Đức Anh có quan hệ tình cảm với thiếu nữ 17 tuổi, con gái ông Đinh Văn Rung. Gần đây cô gái nói chia tay nên Đức Anh nảy sinh ý định giết.

Rạng sáng 3/9, sau khi uống rượu với một nhóm bạn, Đức Anh mang dao đến nhà thiếu nữ nhưng cửa khóa. Anh ta trèo lên mái nhà, cạy ô cửa giếng trời để tìm cách đột nhập.

Khoảng 1h45, ông Rung đang ngủ cùng người nhà thì nghe tiếng động, bật điện kiểm tra và phát hiện Đức Anh cầm dao trên mái nhà, tại khu vực giếng trời.

Ông Rung nói với Đức Anh rằng con gái mình và anh ta đã chia tay, yêu cầu nam thanh niên về. Tuy nhiên, Đức Anh vẫn tiếp tục cạy ô cửa giếng trời và tuyên bố sẽ giết cả gia đình.

Sợ hãi, ông Rung chốt chặt các cửa và gọi điện báo Công an xã Bình Minh.

Nghi phạm Nguyễn Đức Anh bị bắt sau khi gây án. Ảnh: Công an Đồng Nai

Trèo sang nhà bên cạnh, tấn công 4 người

Không vào được nhà bạn gái, Đức Anh trèo qua mái nhà anh Nguyễn Văn Quang ở sát bên, rồi mở cửa tầng hai, đột nhập.

Nghe tiếng động, anh Quang đi kiểm tra, phát hiện Đức Anh đang từ cầu thang xuống tầng trệt. Theo lời khai của nghi phạm, khi thấy chủ nhà, anh ta cầm dao lao vào tấn công.

Anh Quang chạy xuống bếp lấy một con dao chống trả nhưng bị Đức Anh đâm trọng thương. Nạn nhân vứt dao, mở cửa chạy ra đường nhưng Đức Anh tiếp tục đuổi theo, tấn công cho đến khi nạn nhân gục xuống.

Đức Anh sau đó quay lại căn nhà, chốt cổng rồi xông vào phòng ngủ, tấn công chị Hồ Thị Mai (36 tuổi, vợ anh Quang), cùng con trai 11 tuổi và con gái 2 tuổi.

Chị Mai tử vong tại nhà. Hai người con được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Anh Quang bị nhiều vết thương, đang được điều trị.

Đức Anh khai không quen biết và không có mâu thuẫn với gia đình anh Quang.

Công an lấy lời khai hàng xóm phục vụ điều tra. Ảnh: Phạm Hải

Nghi phạm bị khống chế khi mở cổng

Sau khi nhận tin báo của ông Rung, Công an xã Bình Minh đến hiện trường. Khi Đức Anh mở cổng, cảnh sát khống chế, bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố, VKSND TP Đồng Nai và VKSND Khu vực 3 khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai nhân chứng và những người liên quan để điều tra vụ án.