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Đồng Nai: Thảm án khiến 4 người trong một gia đình thương vong

Sự kiện: Trọng án

Cơ quan chức năng TP. Đồng Nai đang điều tra vụ thảm án khiến 3 người chết, một người bị thương nặng. Các nạn nhân là người trong một gia đình tại xã Bình Minh.

Sáng 3/9, thông tin từ UBND xã Bình Minh, TP. Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình thương vong. Trong đó, 3 người tử vong, một người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường vụ án (ảnh người dân cung cấp)

Hiện trường vụ án (ảnh người dân cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào khoảng 1h30 cùng ngày tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh. Các nạn nhân tử vong gồm người phụ nữ sinh năm 1990 và hai con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Còn người chồng bị thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, tổ chức điều tra.

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Theo Văn Quân ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/09/2026 08:36 AM (GMT+7)
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