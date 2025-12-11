Công an ở TPHCM bắt người giúp việc trộm vàng của chủ nhà

Ngày 10-12, Công an phường Xuân Hòa (TPHCM) cho biết đã tạm giữ N.T.H. (quê Khánh Hoà) do có hành vi trộm cắp tài sản của chủ nhà.

Trước đó, sáng 4-12, chị P.T.H. (ngụ phường Xuân Hòa, TPHCM) đã đến công an trình báo về việc em gái chị H. phát hiện sợi dây chuyền vàng được giấu trong bồn xả nước nhà vệ sinh tầng trệt. Qua kiểm tra tài sản, chị H. phát hiện bị mất 3 chiếc lắc vàng.

Bà N.T.H. tại cơ quan công an

Bà H. mang vàng đi bán

Tang vật vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Xuân Hòa đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng tình nghi là bà N.T.H. - người giúp việc của gia đình.

Ngoài ra, công an đã phát hiện bà H. đã đến một tiệm vàng ở phường Bình Lợi Trung, TPHCM bán vàng.

Khi bị mời lên làm việc, bà H. ngoan cố, bất hợp tác, liên tục có lời lẽ thách thức, cho rằng cơ quan công an "không đủ chứng cứ".

Công an phường Xuân Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM mở rộng truy xét, lần theo các mối quan hệ của đối tượng để tiếp tục thu thập chứng cứ.

Kết quả, bà H. đã khai nhận hành vi lợi dụng sự tin tưởng của gia chủ để trộm vàng. Việc để lại sợi dây chuyền trong bồn nước là hành động bất cẩn trong lúc hoảng loạn nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Công an phường Xuân Hòa đã thu hồi toàn bộ tài sản, củng cố hồ sơ để xử lý bà H. tội trộm cắp tài sản; đồng thời trao trả số vàng trị giá gần 200 cho bị hại.