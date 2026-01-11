Bí mật phi pháp giấu kín trong phòng ngủ nam sinh 14 tuổi

Ngày 10-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Công an xã Hợp Minh vừa phát hiện một nam học sinh chế tạo pháo nổ để bán cho học sinh khác trong trường học, thu giữ 3.000 quả pháo nổ.

Số pháo tang vật cơ quan công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, qua nắm tình hình hội nhóm trên không gian mạng, Công an xã Hợp Minh nhận thấy P.Đ.T.S. (SN 2012, trú tại xóm 2, xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An) là học sinh trường Trung học cơ sở BT, có biểu hiện nghi vấn chế tạo pháo nổ bán kiếm lời. Ngày 31-12-2025, Công an xã phát hiện S. đang có hành vi bán pháo nổ cho học sinh cùng trường. Kiểm tra ba-lô của S. phát hiện 100 quả pháo nổ, hình trụ tròn, màu đỏ có khối lượng 2 kg.

Tại cơ quan Công an, S. khai nhận đặt mua thuốc pháo và thân vỏ trên mạng xã hội rồi chế tạo pháo để bán.

Kiểm tra tại nhà S., công an xã phát hiện thu giữ thêm 2.700 quả pháo nổ, 3 kg tiền chất thuốc pháo. Bên cạnh đó, công an xã đã vận động một đối tượng mua pháo của S. giao nộp 200 quả pháo. Tổng tang vật thu giữ gồm 3.000 quả pháo nổ, có khối lượng 45 kg và 3 kg tiền chất thuốc pháo.

Bước đầu, S. khai nhận đầu tháng 12-2025, S. gặp học sinh cùng trường để tìm hiểu những ai có nhu cầu mua pháo nổ để S chế tạo pháo, kết thành dây tùy theo nhu cầu của người mua. Sau khi biết nhiều học sinh cùng trường có nhu cầu sử dụng pháo, S. đưa toàn bộ nguyên vật liệu vào phòng ngủ, bí mật chế tạo thành 3.000 quả pháo nổ.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra xác minh để xử lý theo quy định.