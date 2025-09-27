Tp.HCM: Nhiều người mẫu, MC, thậm chí hoa hậu tham gia đường dây mại dâm

Mại dâm biến tướng tinh vi, lan sang nhiều lĩnh vực giải trí

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tp.HCM) thông tin, các đối tượng hiện sử dụng mạng xã hội, ứng dụng hẹn hò trực tuyến để lôi kéo, môi giới mại dâm.

Hoạt động mua bán dâm thường diễn ra tại các khách sạn, căn hộ cao cấp, thậm chí dưới hình thức “sugar baby – sugar daddy” với giá từ 3 – 50 triệu đồng/lượt.

“Đáng chú ý, các đường dây này không chỉ lôi kéo sinh viên, người mẫu, MC mà còn có cả hoa hậu tham gia. Đây là thực trạng nhức nhối, tiềm ẩn nhiều hệ lụy xã hội”, Thượng tá Sâm nói.

Thượng tá Lê Duy Sâm, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an Tp.HCM) thông tin tại hội nghị.

Theo Công an Tp.HCM, ngoài hành vi môi giới và chứa mại dâm, nhiều vụ án còn kéo theo tội phạm mua bán người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ma túy, bóng cười. Một số đối tượng mở quán karaoke, nhà hàng trá hình, cấu kết với người nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc) để tổ chức hoạt động mại dâm phục vụ khách ngoại quốc.

Trong 5 năm qua, Tp.HCM đã tổ chức 28.571 lượt kiểm tra, xử lý 7.045 cơ sở vi phạm, trong đó hơn 4.900 cơ sở bị xử phạt với tổng số tiền trên 67 tỉ đồng. Công an cũng đã triệt phá 522 vụ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, phát hiện 2.256 người vi phạm (gồm 836 người mua dâm, 897 người bán dâm và 523 chủ chứa, môi giới).

Đáng chú ý, hiện Thành phố có 10.627 cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” với hơn 21.600 nhân viên; trong đó 4.495 người bị nghi vấn có hành vi khiêu dâm, kích dục.

Kiên quyết xử lý cơ sở trá hình, tái phạm nhiều lần

Phát biểu chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh: “Cần xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc để phát sinh, kéo dài tệ nạn mại dâm mà không có biện pháp xử lý dứt điểm. Nhiều cơ sở kinh doanh bị xử lý nhưng vẫn tái phạm, gây bức xúc dư luận”.

Bà Thúy đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Y tế phối hợp với Công an Tp.HCM nghiên cứu biện pháp xử lý triệt để các cơ sở trá hình; đồng thời sớm kiện toàn lực lượng kiểm tra liên ngành, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm việc lợi dụng kinh doanh để tổ chức mại dâm.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Thành phố cũng kêu gọi nhân rộng các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho người bán dâm, tăng cường tuyên truyền trong giới trẻ, tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao ý thức phòng ngừa.

Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM Trần Thị Diệu Thúy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu đã đóng góp tích cực trong công tác phòng chống mại dâm.

UBND Tp.HCM kiến nghị Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2003 (vốn đã hơn 20 năm) hoặc ban hành luật mới, để phù hợp với tình hình hiện nay.

Theo đánh giá, pháp lệnh cũ chưa bao quát các hành vi mới như mại dâm đồng tính, chuyển giới, mại dâm qua mạng xã hội, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn.

“Công tác phòng, chống mại dâm là nhiệm vụ lâu dài, phức tạp, đòi hỏi sự kiên trì, quyết liệt, đồng bộ và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Đây không chỉ là vấn đề giữ gìn trật tự xã hội, mà còn là bảo vệ phẩm giá con người, thuần phong mỹ tục và hình ảnh Tp.HCM là đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình”, bà Trần Thị Diệu Thúy khẳng định.