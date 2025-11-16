Bí ẩn bóng đen xuất hiện lúc rạng sáng tại phòng ngủ của người phụ nữ ở Tam Đảo

15h30 ngày 13/11, Công an xã Tam Đảo (Phú Thọ) nhận được đơn trình báo của chị Đỗ Thị B. (SN1983, trú tại thôn Hữu Thủ, xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ; hiện thuê trọ tại đoạn dốc Trầu, thôn Tân Long, xã Tam Đảo) về việc mình bị cướp.

Theo trình báo, trước đó khoảng 2h00 khi hai mẹ con chị B đang ngủ thì có người lạ đột nhập vào nhà. Đối tượng đi vào phòng ngủ, dùng một vật nghi là kiếm kề vào cổ chị B uy hiếp, đe dọa, khiến chị hoảng sợ và phải giao 1 điện thoại Redmi Note 14 trị giá khoảng 6.000.000 đồng. Sau đó, kẻ gian mở cốp xe máy của chị B. lấy 1 ví da bên trong có 200.000 đồng.

Do hoảng loạn, đến 15h30 cùng ngày chị B mới trình báo được với cơ quan công an.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Tam Đảo nhanh chóng có mặt tại hiện trường, thu thập chứng cứ, xác minh và rà soát các thông tin liên quan và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ huy động lực lượng, khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy bắt đối tượng.

Tạ Duy Hiếu tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Chỉ sau khoảng 6 giờ từ khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Đảo và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ và bắt giữ hai thủ phạm là Trần Minh Quang (SN 2008, trú thôn Đồi Cao, xã Tam Đảo) và Tạ Duy Hiếu (SN 2002, trú thôn Nga Hoàng, xã Tam Đảo).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận do không có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp. Rạng sáng 13/11, Quang điều khiển xe máy Vision chở Hiếu đến nhà chị B.

Hiếu đứng ngoài cảnh giới, còn Quang nhặt một thanh sắt dài khoảng 40 cm rồi đột nhập vào nhà với mục đích trộm cắp. Không lấy được tài sản như dự tính, Quang đi vào phòng ngủ của hai mẹ con chị B và dùng thanh sắt kề vào cổ nạn nhân để uy hiếp, chiếm đoạt chiếc điện thoại Redmi Note 14.

Sau đó, Quang mở cốp xe máy lấy ví tiền có 200.000 đồng rồi cùng Hiếu bỏ trốn. Đến sáng cùng ngày, Quang mang chiếc điện thoại xuống khu vực phường Xuân Hòa (Phú Thọ) bán được 1.800.000 đồng.

Đấu tranh mở rộng, các đối tượng khai ngoài vụ việc trên còn trộm cắp 1 máy tính xách tay trên địa bàn xã Tam Đảo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.