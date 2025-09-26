Chủ tiệm 17 tuổi mua 5 thiếu nữ làm nhân viên massage

Ngày 25/9, Ngân, 18 tuổi cùng 6 đồng phạm bị TAND tỉnh Tây Ninh xử sơ thẩm về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Giữ người trái pháp luật.

HĐXX sẽ nghị án kéo dài, dự kiến tuyên án hôm 30/9.

Hồ Bích Ngân tại tòa. Ảnh: Thường Sơn

Ngân khai quê TP Cần Thơ, học hết lớp 7 đến huyện Đức Hòa (tỉnh Long An cũ) làm thuê. Tháng 3 năm ngoái, Ngân cùng Vũ Danh Hiệp, 43 tuổi và Nguyễn Văn Lo, 31 tuổi góp vốn kinh doanh cơ sở massage tại xã Đức Lập Hạ. Ngân và Hiệp phụ trách tuyển chọn nhân viên nữ.

Qua giới thiệu, Ngân nhờ Nguyễn Hữu Phước, 26 tuổi, tìm nhân viên. Phước nhớ lại trước đó thấy Nguyễn Thành Linh, 23 tuổi (cùng quê tỉnh Bình Dương cũ) đăng thông tin tuyển nhân viên massage, karaoke trên mạng xã hội nên liên hệ anh này.

Đến đầu tháng 5, hai thiếu nữ 15 tuổi tại TP HCM thấy thông tin tuyển dụng đã liên hệ với Linh. Hắn ta sau đó báo cho Phước biết đã có "con mồi" cắn câu, đồng thời gửi ảnh hai cô gái cho nhóm của Ngân, thống nhất bán họ với giá 10 triệu đồng mỗi người.

Khi được Linh và Phước chở bằng taxi đến chỗ Ngân, hai cô gái không đồng ý làm nhân viên massage. Tuy nhiên, họ sau đó vẫn bị ép viết giấy nợ, phải làm việc để trả tiền nhóm Ngân đã bỏ ra mua.

Một tháng sau, bằng thủ đoạn tương tự, Linh tiếp tục lừa 2 thiếu nữ dưới 16 tuổi đang làm việc tại tiệm điện thoại ở TP HCM vào "động massage" của Ngân với giá bán 7 triệu đồng mỗi người.

Sau khi ép họ viết giấy nợ, lo sợ bỏ trốn, Ngân chỉ đạo nhân viên khóa ngoài cửa phòng cùng cửa kéo ở chân cầu thang.

Đến đêm, chủ cơ sở massage tổ chức cho nhân viên uống bia, hai thiếu nữ không tham gia mà lén nhắn tin qua điện thoại lên kế hoạch bỏ trốn. Rạng sáng hôm sau, lợi dụng nhân viên quán uống say quên khóa cửa, hai cô cố thoát ra ngoài nhưng do chốt cửa bị rớt gây tiếng động khiến bị bắt lại.

Ngân sau đó chửi mắng, dùng chân đá một nạn nhân, đồng thời tịch thu điện thoại.

Hồ Bích Ngân cùng đồng phạm. Ảnh: Thường Sơn

Sáng cùng ngày, công an xã Đức Lập Hạ bất ngờ kiểm tra hành chính cơ sở massage. Ngân kịp chỉ đạo nhân viên mở cửa phòng giải thoát cho hai thiếu nữ, nhưng vẫn không qua mắt được lực lượng chức năng.

Quá trình điều tra, Linh còn khai đã lừa bán một gái khác cho nhóm Ngân với giá 7 triệu đồng. Tuy nhiên, chỉ sau một ngày cô này đã bỏ trốn khỏi cơ sở massage. Cơ quan điều tra cho hay không xác định được lai lịch nên sẽ tách ra điều tra sau.

Tại phiên toà hôm nay, các bị hại đều có đơn xin vắng mặt. Hai nạn nhân ủy quyền yêu cầu Linh bồi thường 30 triệu đồng tổn thất tinh thần.

Trước câu hỏi "con người chứ đâu phải món hàng mà nhiều lần mua đi bán lại" của HĐXX, các bị cáo đều cúi đầu im lặng. Riêng Ngân cho rằng thời điểm phạm tội chưa thành niên, không nhận thức hành vi sai trái, hiện rất ân hận.

HĐXX nhận định vụ án có đồng phạm nhưng không có tổ chức. Linh, Phước tìm người, còn Ngân và Hiệp chủ mưu trực tiếp, thỏa thuận tiếp nhận các bị hại. Lo có vai trò giúp sức.

Đại diện VKS nhận định hành vi của các bị cáo diễn ra nhiều lần, xâm phạm đến quyền tự do của các nạn nhân dưới 16 tuổi là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội.

VKS đề nghị tuyên phạt Ngân 9-10 năm tù; Hiệp, Linh, Phước, Lo cùng một nhân viên cơ sở massage 8-15 năm tù về tội Mua bán người dưới 16 tuổi. Bị cáo còn lại cũng là nhân viên cơ sở được giao nhốt hai nhân viên bị đề nghị 3-4 năm tù về tội Giữ người trái pháp luật.