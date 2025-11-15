Hiện trường vụ án nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 1 người gục chết tại chỗ

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong trong lúc ăn nhậu.

Hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, tối 14-11, ông Nguyễn Phi L. (SN 1975, ngụ thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tình Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc ngồi nhậu, giữa ông Mai Chí N. (SN 1973) và Lê Ngọc Sơn (SN 1991, cùng ngụ thôn Xuân Thành) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Lê Ngọc Sơn chạy về nhà của mình (bên cạnh nhà ông L.) lấy 1 con dao rồi quay lại để tìm đánh ông N.

Khi thấy ông N. đang ở trong nhà, Sơn lập tức cầm con dao chạy tới đâm trúng vào vùng ngực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy An Tây đã có mặt tại hiện trường phối hợp xác minh vụ việc.