Xôn xao dư luận, nghi phạm ra tay sát hại nữ hàng xóm rồi giả vờ tham gia tìm kiếm ở TP HCM

Ngày 15-11, các phòng nghiệp vụ Công an TP HCM phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc (TP HCM) làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn. Bước đầu, công an tạm giữ ông S. (60 tuổi), người được cho là đã ra tay sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Công an TP HCM đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vụ việc xảy ra tại xã Vĩnh Lộc

Theo thông tin ban đầu, sáng 14-11, ông S. qua nhà hàng xóm là bà L.H.Q. (63 tuổi) ở ấp 32, xã Vĩnh Lộc.

Thấy bà Q. đeo vàng nên ông S. đã dùng cây gỗ đánh, sau đó dùng dao sát hại bà Q. Sau khi cướp lắc vàng và đôi bông tai vàng của nạn nhân, ông S. đã dùng tấm bạt quấn thi thể, kéo ra sau nhà.

Đến chiều 14-11, con gái bà Q. là chị L.N.H (35 tuổi) đi làm về không thấy mẹ nên tìm kiếm thì phát hiện thi thể ở sau nhà.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã trích xuất camera thì phát hiện ông S. là nghi phạm.

Đáng chú ý, sau khi xảy ra vụ việc, ông S. mượn xe máy hàng xóm đi bán vàng cách nhà 10 km rồi trở về cùng đi tìm kiếm bà Q. như không có chuyện gì xảy ra.

Con gái bà Q. nói trong đau đớn: "Sáng cùng ngày tôi gọi về cho con thì con tôi nói không biết bà ngoại đi đâu. Thấy bất an nên tôi xin về sớm thì phát hiện sự việc đau lòng".