Toán cướp gây án tại cửa hàng tiện lợi định thực hiện phi vụ thứ hai thì bị bắt

Ngày 26/11, Công an phường Vườn Lài (TP.HCM) cho biết đã hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển giao xử lý Trần Quốc Anh (21 tuổi) và Lê Hoàng Nam (19 tuổi) về hành vi "Cướp tài sản".

Clip công an vây bắt các Anh và Nam sau khi gây án. Nguồn C.A

Trước đó vào khoảng 3 giờ 30 ngày 22/11, Anh và Nam xông vào cửa hàng Family Mart tại số 138–140 đường Vĩnh Viễn (phường Vườn Lài) thực hiện hành vi cướp tiền cùng một số tài sản rồi nhanh chóng tẩu thoát. Vụ việc sau đó được trình báo ngay tới Công an phường Vườn Lài.

Nhận tin báo, Công an phường Vườn Lài phối hợp Công an TP.HCM tổ chức truy xét và lần lượt bắt giữ hai đối tượng tại phường Vườn Lài và một phòng trọ trên đường Quang Trung (phường An Hội Tây).

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Trong quá trình làm việc, lực lượng công an kiểm tra điện thoại của các đối tượng và phát hiện Anh và Nam đã lên kế hoạch thực hiện thêm một vụ cướp khác tại cửa hàng GS25 trên đường Đồng Nai (phường Hòa Hưng).

Đối tượng sau khi gây án bị công an ập vào phòng trọ khống chế.

Theo Công an phường Vườn Lài, nếu không bị bắt giữ kịp thời, vụ cướp thứ hai "gần như chắc chắn" sẽ xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản của người dân.

Hiện Công an phường Vườn Lài đang tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.