Đâm dao vào đùi tài xế Grab để cướp tài sản

Sự kiện: Tin pháp luật
Cần tiền tiêu xài, Đạt đã thuê xe ôm công nghệ chở đi rồi lợi dụng sơ hở dùng dao tấn công nạn nhân để cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phát Đạt (SN 2002, trú tại Bến Tre, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi "Cướp tài sản".

Trước đó, khoảng 21h ngày 3/11, anh P.V. L. (SN 1986, trú tại phường Phú Tân, Vĩnh Long) là tài xế xe Grab nhận đón Đạt qua ứng dụng.

Công an khởi tố Nguyễn Phát Đạt. Ảnh: Công an tỉnh Vĩnh Long.

Sau khi chở Đạt từ khu vực ngã tư Tú Điền, đường Nguyễn Thị Định đến điểm trả khách khu vực phường Bến Tre, Đạt dùng dao đâm vào đùi anh L, khống chế và cướp 1 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A24 cùng 200.000 đồng tiền mặt, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp nhận trình báo từ nạn nhân, lực lượng công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm gây án là Nguyễn Phát Đạt. Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo T.Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/11/2025 15:18 PM (GMT+7)
