Hành trình tẩu thoát tinh vi của 2 đối tượng cướp ngân hàng Vietcombank ở Gia Lai

Hai nghi phạm được xác định là Phạm Anh Tài (tên thường gọi Tài “đen”, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại số 21 Đặng Thái Thân, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) và Lê Văn Ân (sinh năm 1993, trú tại xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ quá trình gây án và trốn chạy.

Theo lời khai, do thiếu tiền tiêu xài, Phạm Anh Tài rủ Lê Văn Ân thực hiện hành vi cướp ngân hàng. Sau khi lựa chọn địa điểm gây án, cả hai từ phường Kon Tum (cũ) di chuyển xuống địa bàn TP. Pleiku (cũ) để nghiên cứu mục tiêu và các tuyến đường tẩu thoát.

Các đối tượng chuẩn bị công cụ, phương tiện gây án và lên phương án tiêu hủy đồ vật, phương tiện nhằm đối phó với sự truy xét của lực lượng Công an.

Chân dung đối tượng "Tài đen". (ảnh: Công an Gia Lai)

Sau khi gây án và chiếm đoạt được số tiền lớn, các đối tượng đã đốt áo khoác, ba lô, giày dép, mũ bảo hiểm tại khu vực cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km; giấu chiếc xe máy sử dụng khi gây án dưới một hố đào sẵn, rồi chuyển sang 2 xe máy khác đã chuẩn bị từ trước.

Để đánh lạc hướng lực lượng chức năng, các đối tượng cho số tiền cướp được vào hai chiếc gùi, giả làm người dân tộc thiểu số đi làm rẫy. Sau đó, cả hai điều khiển xe đến khu vực Biển Hồ và phi tang xe dưới lòng hồ cùng chiếc xẻng dùng đào hố chôn phương tiện.

Tiếp đó, các đối tượng trốn vào TP. Hồ Chí Minh nhằm tìm cách tẩu tán tài sản cướp được. Sau một thời gian, Lê Văn Ân quay về nhà tại tỉnh Quảng Ngãi sinh sống như bình thường, trong khi Phạm Anh Tài tiếp tục lẩn trốn tại nhiều địa điểm khác nhau cho đến khi bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Ân, đồng phạm của "Tài đen" trong vụ cướp. (ảnh: Công an Gia Lai)

Quá trình khám xét và điều tra, cơ quan Công an đã thu giữ 5 khẩu súng, 45 viên đạn đã lên nòng; 2 dùi cui điện; số tiền 937 triệu đồng; 2 nhẫn vàng cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến vụ án mà các đối tượng cất giấu tại nhiều nơi.

Lê Văn Ân bị bắt ngày 4/2 khi đang ẩn náu tại địa bàn phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Phạm Anh Tài bị bắt chiều 5/2 khi đang lẩn trốn tại thôn 3, xã Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Đáng chú ý, Phạm Anh Tài là đối tượng đang có lệnh truy nã đặc biệt của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ), về hành vi sử dụng súng AK gây án giết người vào năm 2018. Dưới tay Tài “đen” có nhiều đàn em thân tín và đối tượng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Lãnh đạo Bộ Công an trực tiếp truy xét đối tượng "Tài đen" (ngồi ngoài cùng bên phải). (ảnh: Công an Gia Lai)

Về vụ cướp ngân hàng, vào lúc 15 giờ 52 phút ngày 19/01/2026, Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân đã sử dụng súng quân dụng xông vào Phòng giao dịch Trà Bá – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, tại số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, trực tiếp uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch. Sau khi khống chế hiện trường, các đối tượng đã nhanh chóng chiếm gần 1,9 tỷ đồng rồi tẩu thoát.