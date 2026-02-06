Lai lịch bất hảo của đối tượng cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 6/2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo thông tin công khai vụ bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng xảy ra chiều 19/1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (thuộc phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Dự họp báo có đại diện lãnh đạo Công an TP.HCM, Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Thứ trưởng Bộ Công an- Chủ trì cuộc họp báo; đại diện lãnh đạo Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk.

Về phía Công an tỉnh Gia Lai có Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Giám đốc Công an tỉnh, đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh, đại tá Ngô Cự Vinh - Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đối tượng Phạm Anh Tài.

Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hai đối tượng cướp tại ngân hàng vừa bị bắt giữ là Phạm Anh Tài (SN 1990, biệt danh là Tài đen) và Lê Văn An (SN 1993, cùng trú phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo đó, đối tượng Phạm Anh Tài từng có quyết định truy nã của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) về hành vi "Giết người" vào năm 2018, sử dụng súng AK khi gây án. Dưới tay Tài đen có nhiều đàn em thân tín và cũng luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí "nóng" để chống trả lại lực lượng chức năng, trong đó đối tượng Lê Văn An ( Ân)

Hai đối tượng này đang bị cơ quan công an truy tìm.

Còn đối tượng Lê Văn An có 1 tiền sự khi bị phạt vi phạm hành chính về hành vi "Cố ý gây thương tích" năm 2012. Ngày 20/7/2025, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có quyết định truy tìm người đối với An để phục vụ yêu cầu kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm.