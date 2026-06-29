Thông tin chính thức vụ chồng dùng kiếm sát hại vợ và em vợ

Cách đây ít phút, Công an tỉnh Hưng Yên phát đi thông tin ban đầu vụ giết người xảy ra tại xã Vạn Xuân xảy ra ngày 28/6 khiến 2 nạn nhân tử vong. Đáng chú ý, đối tượng gây ra sự việc được xác định là chồng, còn nạn nhân là vợ và em vợ của đối tượng.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 28/6, do mâu thuẫn gia đình, Phạm Gia Lễ (SN 1953 trú tại xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên) đã dùng kiếm đâm nhiều phát vào người vợ là chị N.T.B (SN 1968) và anh N.Q.Th (SN 1976, em vợ Lễ).

Sau khi gây án, Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường. Vụ việc khiến anh Th tử vong tại chỗ và chị B bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình.

Khu vực xảy ra vụ án mạng đau lòng. Ảnh: CTV.

Nhận thông tin vụ việc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo văn phòng cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an xã Vạn Xuân phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu. Cùng với đó, cơ quan công an áp dụng các biện pháp nghiệp vụ truy bắt đối tượng gây án.

Đến khoảng 14h45 cùng ngày, đối tượng Phạm Gia Lễ đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.