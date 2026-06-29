Nhà máy Thủy điện ở Cao Bằng thông báo xả lũ khẩn

Theo thông báo, do đêm qua và sáng 29/6 có mưa to đến rất to trên thượng lưu, nhà máy thủy điện Bình Long sẽ tiến hành tăng độ mở cửa van xả nhằm điều tiết lưu lượng nước, duy trì mực nước hồ ở cao trình 209,8 m – ngưỡng an toàn theo quy trình vận hành.

Tại thời điểm hiện tại (trưa 29/6), mực nước hồ đã đạt 209,78 m, gần chạm ngưỡng giới hạn, trong khi áp lực nước về hồ tiếp tục gia tăng nhanh.

Số liệu vận hành cho thấy lưu lượng nước đến hồ ngày 29/6 đạt 177,19 m³/s – mức cao trong bối cảnh mưa lớn diện rộng. Tổng lưu lượng xả hiện tại được nâng lên 175,29 m³/s, trong đó xả qua cửa tràn chiếm 141,87 m³/s và qua tua-bin là 33,42 m³/s.

Đáng chú ý, dự báo trong ngày 29/6, lưu lượng nước về hồ có thể tăng lên khoảng 200 m³/s, buộc nhà máy phải tiếp tục điều chỉnh phương án xả.

Nhà máy thủy điện Bình Long đang xả lũ.

Thời điểm bắt đầu xả lũ được nhà máy thủy điện Bình Long thông báo, bắt đầu từ trưa và chiều 29/6.

Cảnh báo từ nhà máy cho thấy, các lưu vực và địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp là xã Hòa An. Cụ thể, tại địa phận xóm Pác Gậy (xã Hòa An), mực nước dự kiến dâng cao thêm khoảng 1,0 m - mức tăng đủ để gây ngập cục bộ và tạo dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân và tài sản.

Đáng lo ngại, nước sẽ về gần như ngay lập tức tại khu vực này, sau đó chỉ mất khoảng 30 phút để hòa vào dòng sông Bằng Giang tại khu vực đầu cầu xã Hồng Việt (cũ).

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng cho biết, sau khi có thông báo của nhà máy thủy điện Bình Long, Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo đến từng hộ dân, sử dụng hệ thống loa truyền thanh, kiểm soát chặt khu vực nguy hiểm, tuyệt đối không để người dân tiếp cận vùng có nguy cơ cao khi xả lũ.