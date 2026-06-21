Nguyên nhân vụ trọng án 4 người tử vong, 1 người bị thương ở Việt Yên, Bắc Ninh

Ngày 21/6, Công an tỉnh Bắc Ninh đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Việt Yên khiến 4 người tử vong, một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h ngày 20/6, tại nhà ông N.V.C. (61 tuổi, ở tổ dân phố Bãi Bằng, phường Việt Yên), Nguyễn Văn Tuyên (36 tuổi, trú xã Bắc Lũng, tỉnh Bắc Ninh) do mâu thuẫn tình cảm với chị N.T.N. (31 tuổi, con gái ông C.) đã dùng dao tấn công nhiều người trong gia đình.

Hiện trường nơi xảy ra án mạng. Ảnh: CABN.

Nạn nhân gồm chị N.; cháu N.H.P. (10 tuổi, con chị N.); cháu N.B.B. (6 tuổi, con chị N.) và chị N.B.N. (15 tuổi, con nuôi ông C.). Sau khi gây án, Tuyên tự sát.

Vụ việc khiến chị N., hai con của chị và Tuyên tử vong. Chị N.B.N. bị thương, được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Việt Yên cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Việt Yên cùng các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tiếp tục điều tra theo quy định.